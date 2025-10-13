عبدیزدان: کیفیت آموزش حلقه گمشده در مسیر توسعه آموزشی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدالدین عبدیزدان ظهر دوشنبه در آستانه برگزاری بیست و هفتمین جشنواره مجمع خیرین مدرسه‌ساز، در جمع اصحاب رسانه با بیان این که بخش عمده مدرسه‌سازی با مشارکت مردم را مرهون اصحاب رسانه هستیم، اظهار کرد: این جشنواره ملی است و جشنواره‌های شهرستانی به همت مجامع موجود در شهرستان‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: در استان اصفهان به جهت تعدد خیرین دفاتر نمایندگی در نواحی شش‌گانه شهر راه اندازی کرده‌ایم.

عبدیزدان با اشاره به نقش خیرین مدرسه‌ساز در زمان کنونی، خاطرنشان کرد: سه کلید واژه مدرسه سازی، مدرسه یاری و مدرسه داری تعریف شده است و این یعنی امروزه خیرین فقط به ساخت فضا اکتفا نمی‌کنند بلکه در کنار مدرسه و عضو انجمن اولیا مربیان مدرسه و عضو هیئت امنا هستند و دخالت مستقیم روی برنامه‌های آموزشی مدرسه دارند.

وی ادامه داد: خیرین معتقد هستند کیفیت بخشی به آموزش که امروز از آن غافل شده‌ایم مهم است و باید به آن پرداخته شود.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان تصریح کرد: بخش هوشمندسازی مدارس، توانمندسازی ویژه دانش آموزان و معلمان با طراحی پلتفرم، نصب پنل‌های خورشیدی، برنامه ریزی احداث مدرسه تخصصی هوش مصنوعی، راه اندازی کمسیون فنی، مدرسه و زیست بوم در راستای احیای فضاسازی مدارس، مدرسه یاری، کارگروه جوانان برای انتقال فرهنگ نیکوکاری از نسل قدیم به نسل جدید، سلامت و تربیت بدنی و.... از جمله برنامه‌های مجمع خیرین مدرسه‌ساز می‌باشد.

وی در ادامه سخنان خود به مطالبه گری خیرین مدرسه‌ساز اشاره کرد و گفت: خیرین گله‌مند هستند که ما وارد عرصه شده‌ایم اما بسیاری از ظرفیت‌های قانونی که دولت تعریف کرده و می‌تواند بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را حل کند به دوش خیرین افتاده است.

عبدیزدان ادامه داد: مولدسازی املاک مازاد و بلااستفاده آموزش و پرورش بخشی دیگر از مطالبه گری خیرین است که چرا آموزش و پرورش می‌گیرد مشکل داریم اما ظرفیت‌های که برای حل بخشی از مشکلاتشان هست را مطالبه گری نمی‌کنند.

وی به آخرین مطالبه خیرین اشاره کرد و گفت: ظرفیت قانونی تمام کردن پروژه‌های نیمه تمام صنایع و کارخانجات و کسر مالیات از ایشان ایجاد شده است اما پیگیری و عملیاتی نمی‌شود.