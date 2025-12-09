به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۹۲.۱ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۶.۹۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۳۰.۸۹ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.