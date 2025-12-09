به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، مرکز این زمینلرزه با عمق ۹۲.۱ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۶.۹۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۳۰.۸۹ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۵ ریشتر ترکیه را لرزاند.
