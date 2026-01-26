محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی گفت: امروز و فردا جو پایدار بر اغلب نقاط استان حاکم است و غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اکثر مناطق به ویژه جادههای مواصلاتی رخ خواهد داد.
وی افزود: از امروز تا چهارشنبه روند افزایش دما ادامه دارد اما از اواخر روز چهارشنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که تا جمعه، به ویژه پنجشنبه، موجب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی بیشترین میزان بارش را در بخشهای شمالی، شرقی، جنوب شرقی و ارتفاعات استان پیشبینی کرد و از مواج و متلاطم بودن شمال خلیج فارس در امروز، چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد.
وی درباره وضعیت دما در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: هویزه با ۱۸.۳ درجه گرمترین و دزپارت با ۱.۲ درجه سردترین نقاط استان بودند؛ دمای اهواز نیز بین ۷.۲ تا ۱۶.۵ درجه سانتیگراد نوسان داشت.
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