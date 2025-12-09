به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان مرکز آفرینش‌های هنری بسیج استان کرمانشاه و استودیو «شهید محمدمعین نظری» عصر سه شنبه طی مراسمی رسمی افتتاح شد. این استودیو به نام یکی از شهدای رسانه در جنگ دوازده‌روزه مقابل رژیم صهیونیستی مزین شده است.

در این آئین که با حضور خانواده شهید نظری برگزار شد، عمار عطاپور مسئول مرکز آفرینش‌های هنری بسیج کشور، جمعی از مسئولان فرهنگی، ازجمله مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و معاون فرهنگی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) حضور داشتند.

سردار شاه‌ویسی، یادگار هشت سال دفاع مقدس، نیز در این مراسم به سخنرانی پرداخت و با اشاره به نقش مؤثر هنر در تبیین ارزش‌های انقلاب، از دست‌اندرکاران تهیه و تجهیز این استودیو قدردانی کرد.

وی تأکید نمود ایجاد چنین زیرساخت‌هایی گامی مهم برای ارتقای تولیدات هنری جبهه فرهنگی انقلاب است.

مسئولان حاضر در مراسم با تشریح ظرفیت‌های این مجموعه هنری، اعلام کردند که استودیو شهید نظری با امکانات به‌روز و تجهیزات رسانه‌ای می‌تواند زمینه تولید آثار فاخر، برنامه‌های تخصصی و پشتیبانی محتوایی فعالیت‌های بسیج هنرمندان را فراهم کند.

در پایان این مراسم، حاضران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف استودیو، بر ضرورت حمایت از جریان‌های هنری جوان، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و استمرار نام و یاد شهدای رسانه تأکید کردند.