برگزاری بیش از چهار هزار برنامه در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بهشتی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس که با حضور اصحاب رسانه در کرمانشاه برگزار شد، با حمد و ثنای الهی و اهدای سلام و درود به روح مطهر پیامبر گرامی اسلام (ص)، ائمه اطهار (ع)، امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت و به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: کرمانشاه سینه ستبر و چهره زیبای انقلاب اسلامی است و این افتخار را مقام معظم رهبری به مردم مرزدار و مقاوم این خطه عطا کردند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان کرمانشاه در دفاع از انقلاب و مرزهای کشور افزود: کرمانشاه همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی قرار داشته و به همین دلیل مقام معظم رهبری مردم این دیار را مرزداران صادق انقلاب اسلامی نامیدند. بهشتی در ادامه از سلام و قدردانی فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان به اصحاب رسانه خبر داد و تصریح کرد: رسانه‌ها در انعکاس حماسه‌های ملت ایران نقش مهمی دارند و در جهاد تبیین، سربازان خط مقدم هستند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) با بیان اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کرمانشاه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه طراحی شده است، گفت: امسال با مشارکت همه اقشار مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، بیش از چهار هزار و ۱۷ برنامه در سطوح مختلف استان پیش‌بینی و تدارک دیده شده است که از سطح پایگاه‌های مقاومت تا شهرستان‌ها و اقشار بیست‌گانه بسیج را شامل می‌شود.

بهشتی رونمایی از ۳۰ مستند با عنوان مرزداران صادق را یکی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس دانست و توضیح داد: این مستندها به زندگی و مجاهدت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نقش آنان در پاسداری از مرزهای انقلاب اسلامی می‌پردازد. تولید و نمایش این آثار از نخستین روز تجاوز رژیم صهیونیستی با همکاری قرارگاه رسانه‌ای بسیج و مرکز آفرینش‌های هنری بسیج استان آغاز شد و امروز در آئینی ویژه در سینمای آزادی کرمانشاه رونمایی گردید.

وی با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال با عنوان ما فاتحان قله‌ایم ادامه داد: از ابتدای برنامه‌ریزی‌ها که بیش از سه ماه به طول انجامید، از همه رده‌های مقاومت خواسته شد تا پیشنهادهای خود را ارائه دهند و این برنامه‌ها به صورت مشارکتی با همکاری ادارات و نهادهای مختلف نهایی شد.

بهشتی یادواره‌های شهدا، عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری محافل انس با قرآن، زیارت عاشورا، دعای کمیل و ندبه، شب‌های خاطره، اعزام خانواده‌های شهدا به مشهد مقدس، افتتاح طرح‌های عمرانی به ویژه نصب پنل‌های خورشیدی، کلینیک‌های سیار دامپزشکی برای روستاها، برگزاری مسابقات ورزشی، زنگ مقاومت در مدارس و دیدار با خانواده معظم شهدا را از جمله برنامه‌های شاخص برشمرد و تاکید کرد: تنها در حوزه یادواره‌های شهدا بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ یادواره در سطح محلات، پایگاه‌ها و اقشار مختلف پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت روایت صحیح از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که به گفته وی، نمونه‌ای دیگر از توطئه‌های استکبار جهانی علیه ایران بود، افزود: این نبرد تنها مقابله با رژیم صهیونیستی نبود، بلکه آمریکا و غرب نیز پشتیبان این تهاجم بودند؛ اما مردم ما با حضور گسترده و تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا نقشه دشمن را ناکام گذاشتند و پاسخ قاطع نیروهای مسلح موجب شد دشمنان در همان روزهای نخست به التماس آتش‌بس بیفتند.

بهشتی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم تأکید کرد: هر آنچه امروز ایران اسلامی از اقتدار و عزت در منطقه و جهان دارد، مرهون خون شهدا و فرهنگ ناب دفاع مقدس است؛ فرهنگی که نه تنها موجب عزت ملت ایران شده، بلکه الهام‌بخش جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده جهان نیز هست.