رسول جنتی در گفتگو از خبرنگار مهر، از برگزاری آئین افتتاح ساختمان مرکز آفرینشهای هنری و استودیو شهید محمدمعین نظری خبر داد.
وی افزود: این استودیو به نام شهید رسانه، محمد معین نظری، از شهدای رسانهای جنگ دوازدهروزه در مقابل رژیم صهیونیستی نامگذاری شده است.
به گفته رئیس مرکز آفرینشهای هنری بسیج استان کرمانشاه آئین افتتاح این مرکز سهشنبه هجدهم آذرماه ساعت ۱۴ در بلوار زن، نبش بلوار بهزیستی، قرارگاه رسانهای بسیج غرب کشور برگزار خواهد شد.
جنتی تأکید کرد: این مرکز با هدف ارتقای فعالیتهای هنری و رسانهای بسیج و فراهم کردن فضایی برای تولید آثار فرهنگی و رسانهای برای جوانان استان راهاندازی شده است.
