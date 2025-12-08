دهقانی : دانشگاه صنعتی شیراز در جمع ۶۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد دهقانی، عصر دوشنبه در نشست خبری هفته پژوهش و فناوری با اعلام اینکه این دانشگاه در بیست و یکمین سال تأسیس خود توانسته است با توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و نوآورانه، جایگاه قابل‌توجهی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به‌ویژه تایمز و شانگهای به‌دست آورد و در میان دانشگاه‌های جوان دنیا در جایگاه ۱۵۵ و در کشور در رتبه نخست قرار گیرد.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی شیراز با محوریت دانشکده صنایع الکترونیک تأسیس شد تا بتواند نقشی مؤثر در پیوند صنعت و دانشگاه ایفا کند و به‌عنوان یک مرکز تخصصی پذیرش دانشجو در رشته‌های مرتبط با صنعت فعالیت داشته باشد. از همان سال‌های نخست این دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو کرد و در حال حاضر در پنج رشته پرطرفدار در مقاطع مختلف به‌ویژه تحصیلات تکمیلی دانشجو می‌پذیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز افزود: در حوزه علوم پایه و رشته‌های کاربردی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در جریان است. هم‌اکنون دانشگاه صنعتی شیراز با گذر از بیست‌ویک سال فعالیت، به رشد چشمگیری در زیرساخت‌ها و شاخص‌های علمی دست یافته است.

دهقانی به رتبه‌های بین‌المللی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: بر اساس رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه صنعتی شیراز طی سه سال متوالی در میان ۵۰۰ تا ۶۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته و در سطح کشور، رتبه پنجم را دارد. همچنین در میان دانشگاه‌های جوان، از میان بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه از ۷۳ کشور، رتبه ۱۵۵ را کسب کرده و در کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای که دو هفته پیش منتشر شد، این دانشگاه در حوزه فناوری و علوم مهندسی در بازه ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده ارتقای قابل‌توجه جایگاه علمی ما در سطح بین‌المللی است. در حال حاضر ۷۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه دارای مرتبه دانشیار به بالا هستند که از شاخص‌های برجسته دانشگاه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان اظهار کرد: به دلیل کنترل و نظارت دقیق در پذیرش دانشجو بر اساس نیاز بازار کار، اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان در وضعیت مطلوبی است. در رشته‌های آی‌تی و کامپیوتر، ۱۰۰ درصد فارغ‌التحصیلان مشغول به کار شده‌اند و در مجموع، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه بالای ۸۵ درصد است.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۰ هزار دوره مهارتی در ارتباط با صنایع استان و سازمان‌هایی مانند شهرداری برگزار شده و دانشگاه دارای حدود ۷۰ آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف است. دهقانی افزود: مرکز نوآوری دانشگاه نیز با هدف ایجاد فضای مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه مشاوره‌های تخصصی فعالیت دارد.

دهقانی در ادامه درباره شاخص‌های علمی دانشگاه اظهار کرد: از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، روند انتشار مقالات علمی در پایگاه‌های بین‌المللی اسکوپوس و وب آو ساینس به‌صورت پایدار رشد کرده است و سرانه انتشار مقالات نسبت به متوسط جهانی عدد مطلوبی دارد. بر اساس آمار، ۵۲/۴ درصد مقالات منتشرشده دانشگاه در نشریات با رتبه Q1 (چارک اول) به چاپ رسیده که بالاتر از میانگین کشوری ۳۲ درصد است.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به چالش‌های موجود در همکاری‌های بین‌المللی تصریح کرد: اگرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تعاملات علمی بین‌المللی اثرگذار بوده، اما دانشگاه صنعتی شیراز همچنان در حال گسترش همکاری‌های پژوهشی و امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های معتبر خارجی است. در حال حاضر چندین پروژه تحقیقاتی مشترک با مؤسسات بین‌المللی در دست اجرا داریم.