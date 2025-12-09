به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه بیستمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک، از تمامی شهروندان خلاق، پژوهشگران، دانشجویان، استارتاپها و علاقهمندان دعوت کرد تا در فراخوان چالش ایدههای نوآورانه حوزه حملونقل شهری تهران مشارکت کنند.
علاقهمندان به شرکت در این فراخوان، میتوانند ایدههای خود را در محورهای ساماندهی پارک حاشیهای، ساماندهی تردد موتورسیکلتها در شهر، تصادفات و سوانح ترافیکی در سطح شهر تهران، مقبولیت عمومی سیاستهای حملونقل در شهر تهران، یکپارچگی شبکه خطوط حملونقل همگانی و سواری شخصی با شبکه پیادهروی و دوچرخه سواری، چالشهای توسعه وسایل برقی در شهر تهران تا تاریخ ۳۰ آذرماه سال جاری از طریق سایت کنفرانس به نشانیwww.ictte.ir ارسال کنند.
این فراخوان با هدف شناسایی ایدههای کاربردی، آیندهساز و قابل اجرا در حوزه حملونقل، ترافیک و بهبود کیفیت زندگی شهروندان برگزار میشود. در پایان، برترین ایدهها انتخاب شده و صاحبان آنها جوایز غیرنقدی، تسهیلات حمایتی و فرصت همکاری با نهادهای مرتبط را برای اجرای عملی و تجاریسازی طرحهای خود دریافت میکنند.
علاقمندان میتوانند جهت کسب آگاهی بیشتر و مشاهده ضوابط و شرایط ارسال طرحها و ایدههای نوآور و جوایز ویژه، به سایت بیستمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک مراجعه کنند.
