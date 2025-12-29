به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی با شرکتهای دانشبنیان حوزه حملونقل و ترافیک، به همت سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و با همکاری معاونت علمی نهاد ریاستجمهوری، در راستای برگزاری بیستمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک برگزار شد.
پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهر تهران در این نشست با تأکید بر اهداف این هماندیشی گفت: هدف ما پیشبرد اقدامات حوزه حملونقل با تکیه بر ظرفیتهای نوآورانه کشور است؛ جایی که نوآوری در کنار بعد علمی پژوهشها میتواند به راهکارهای عملی و اثربخش برای شهر تهران منجر شود.
وی با اشاره به نقش شرکتهای دانش بنیان به عنوان واسطه حوزههای صنعت و دانشگاه در پیشبرد اهداف افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان دانشگاه، صنعت و مدیریت شهری هستیم و شرکتهای دانشبنیان متولی فناوری و نوآوری در کشور هستند که میتوانند این پیوند را تقویت کنند.
علیمردانی با بیان اینکه کنفرانس حملونقل و ترافیک بزرگترین اجتماع متخصصین این حوزه است، خاطرنشان کرد: در این کنفرانس کانترهای ارائه برای شرکتها و فعالان پیشبینی شده و علاوه بر آن، نشستهای تخصصی، جلسات خصوصی بحث و گفتمان و همچنین کارگاههای ارائه مقالات با نگاه به نوآوریها در حوزه حملونقل برگزار خواهد شد تا زمینه تعامل مؤثر میان پژوهشگران، مدیران و فناوران فراهم شود.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک در بخش دیگری از سخنان خود به رویکردهای نوآورانه این سازمان اشاره کرد و گفت: برگزاری رویداد جت توسط سازمان حملونقل و ترافیک، نمونهای از تلاش ما برای شناسایی و حمایت از ایدههای نو در حوزه حملونقل شهری است.
همچنین در این دوره مدیریت شهری، با برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای بینالمللی، تلاش کردهایم تهران را به بستری برای تبادل تجربیات جهانی و معرفی توانمندیهای داخلی در عرصه حملونقل و ترافیک تبدیل کنیم.
