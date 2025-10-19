به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرتهران در نخستین نشست اعضای هیئت علمی بیستمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک که با حضور جمع کثیری از استادان و پژوهشگران دانشگاههای معتبر کشور برگزار شد، افزود: در بیستمین دوره کنفرانس، در کنار پذیرش مقالاتی در ارتباط با موضوعات حمل و نقل و ترافیک، کارگاههای انتقال تجربه با رویکرد تحولی، نمایشگاه جانبی و رویدادهایی نیز در بطن کنفرانس با محوریت منابع انسانی، جذب نخبگان و نیروهای متخصص در این حوزه خواهیم داشت.
علیمردانی به رویکرد متفاوت این دوره با دورههای قبلی با تمرکز بر خلاقیت، تحول و نوآوری اشاره کرد و یادآور شد: در یک سال گذشته سازمان حمل و نقل و ترافیک با برگزاری دورهها و رویدادهای بینالمللی علمی در محیطهای دانشگاهی همچون رویداد جت با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و دورههای بینالمللی حمل و نقل در دانشگاه تهران با دانشجویان و نخبگان این حوزه در ارتباط بوده است.
وی با بیان اینکه مخاطبان اصلی این کنفرانس، شهرداران و مدیران شهری سراسر کشور، متخصصان و اساتید حملونقل، صاحبان ایدههای نو و کسب و کارهای خلاق نوپا در حوزه حمل و نقل، کارگزاران حملونقل و ترافیک در بخشهای قانونگزاری، دولت و بخش خصوصی، دانشجویان رشتههای مرتبط با حملونقل و ترافیک، شرکتهای خدماتی، تولیدی و دانشبنیان فعال در حوزه حملونقل، سازمانهای مردمنهاد و ارگانهای مرتبط با فرهنگ عامه ترافیک هستند، تصریح کرد: در این دوره از فضای پرهزینه رسمی به سوی فضای پرنشاط و کمهزینه حرکت و با تمرکز بیشتر بر محتوا به جای قالب و کاهش هزینههای ثانویه، پروژههای مطالعاتی را با توجه به رویکرد حل مسائل ترافیکی و شهری تعریف خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک همچنین با اشاره به مهمترین بخشهای پیشبینیشده در این کنفرانس از جمله: برگزاری جلسات شبکهسازی، ایجاد فضای کاربست رویدادهای پیشین، ارائه طرحهای جدید پژوهشگران و استارتاپها، برپایی کارگاههای آموزش کاربردی، نشستهای انتقال تجربه، ارائه مقالات علمی -ترویجی، نمایشگاه صنعت حملونقل شهری و… تاکید کرد: همگی این اقدامات در راستای ارائه راهکارهای اجرایی برای حل معضلات ترافیکی شهر تهران، پاسخ به نیازهای روز ترافیکی در حوزه وظایف سازمان حملونقل و ترافیک و رسیدن به راهحلهای مدیریتی برای کاهش ترافیک انجام خواهد شد.
علیمردانی، ارائه راهکارهای نوآورانه و خلاقانه عملیاتی برای چالشها و مشکلات پیش روی مدیریت شهری را مهمترین رویکرد این دوره از کنفرانس دانست و گفت: در این دوره تلاش خواهیم کرد از ایدههای نوین پژوهشگران و متخصصان و دانش آنان در زمینه برقیسازی ناوگان حمل و نقل، هوشمندسازی شهر و پیادهسازی فناوریهای جدید بهره گرفته و همچنین در شیوههای اجرایی و طراحی برنامههای فرهنگی، آموزشی هم نوآوریهایی داشته باشیم.
این نشست با طرح نظرات، پیشنهادها، ایدهها و پرسش و پاسخ اعضای هیأت علمی و اتخاذ تصمیماتی مبنی بر حمایت از مقالات کاربردی و افزایش تعاملات و ابعاد بینالمللی کنفرانس به کار خود پایان داد و حاضران بر ضرورت افزایش کیفیت مقالات و ارتقای بعد علمی کنفرانس بیش از دورههای پیشین تاکید کردند.
کنفرانس بینالمللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، مهمترین و معتبرترین رویداد علمی در حوزه حملونقل و ترافیک کشور است که طی ربع قرن گذشته، ۱۹ دوره آن توسط سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شده و در آخرین دوره این رویداد، بیش از ۵۰۰۰ نفر در بخشهای مختلف از جمله ۳۶ پنل، ۵ نشست تخصصی و ۱۸ کارگاه حضور داشتند.
