به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح جزئیات پنجمین جلسه هیأت علمی بیستمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک اظهار کرد: تاکنون ۱۹۰ مقاله علمی در ۱۱ محور تخصصی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده که بیش از ۹۰ درصد این مقالات برای طی فرآیند داوری به دبیران بخشها ارجاع داده شده است.
وی با اشاره به رویکرد بینالمللی بیستمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک افزود: با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور در سطح بینالمللی، دعوتنامههایی برای اساتید دانشگاهها و پژوهشگران حوزه حمل و نقل و ترافیک در دانشگاههای معتبر بینالمللی ارسال شده که تاکنون ۱۱ نفر از این اساتید و پژوهشگران، حضور خود را در کنفرانس اعلام کردهاند.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: به منظور حمایت از پژوهشگران جوان، پنل «پیشنهادیه برتر دکتری» به وبسایت کنفرانس اضافه شده و همچنین برنامهریزی لازم برای برگزاری نشستهای تخصصی در حاشیه کنفرانس با هدف تبادل نظر و تعامل علمی میان اساتید و دانشجویان انجام شده است.
پوریا علیمردانی همچنین با بیان اینکه تقدیر از آثار و افراد برتر بر اساس نظر کمیته علمی و همچنین آرای شرکتکنندگان صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: در کنار ارائه مقالات، مناظرهها و میزگردهای تخصصی با هدف دستیابی به نگرشهای جدید و نوآورانه در حوزه حملونقل و ترافیک برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش «چالشها و نوآوریها» اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۵ تیم ۲ تا ۵ نفری در این بخش ثبتنام کردهاند که از میان آنها، ۱۰ تیم برتر برای حضور و ارائه در کنفرانس انتخاب خواهند شد. هدف از اجرای این بخش، شناسایی مسیر انتقال ایده، ایجاد تعامل با ذینفعان، شناسایی ارزشها و ارائه مدلهای کسبوکار است.
علیمردانی با اشاره به چالشهای این بخش افزود: عدم دسترسی به شبکه متخصصان صنعت، پیچیدگیهای تجاریسازی و درک بازار و همچنین نیاز به مهارتهای ارائه و مذاکره از جمله چالشهای پیشروی تیمها محسوب میشود.
گفتنی است؛ اهداف اصلی بخش چالشها و نوآوریها شامل همفکری و تبادل نظر با متخصصان، انجام مصاحبه با ذینفعان به منظور شناسایی نیازها و همچنین شکلگیری تیمهای منسجم و اثربخش در حوزه حملونقل و ترافیک است.
