کتاب «آیین خط تحریری کاربردی» منتشر شد

قزوین- کتاب «آیین خط تحریری کاربردی» به قلم «حمید نیرومند» در قزوین منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آئین خط تحریری کاربردی» تألیف حمید نیرومند با مقدمه استاد غلامحسین امیرخانی منتشر و روانه بازار کتاب شد.

این اثر با هدف معرفی و آموزش شیوه‌ای کاربردی از خط تحریری یا خط خودکاری تدوین شده است؛ شیوه‌ای که علاوه بر زیبایی و خوانایی، امکان تندنویسی را فراهم می‌کند و به همین دلیل در مکاتبات روزمره نیز کارآمد است. کتاب در دو بخش مقدماتی و پیشرفته تنظیم شده و به مخاطبان کمک می‌کند تا با دستخطی سریع، خوانا و زیبا آشنا شوند.

«آئین خط تحریری کاربردی» پنجمین اثر مکتوب حمید نیرومند، هنرمند برجسته استان قزوین و استاد انجمن خوشنویسان ایران است.

آثار وی تاکنون در بیش از ۲۵ کشور جهان به نمایش درآمده و کارگاه‌های آموزشی او در مراکز علمی، فرهنگی و هنری متعددی از جمله دانشگاه GC ایالت پنجاب پاکستان، دانشگاه بوعلی تاجیکستان، دانشگاه سارایوو، دانشگاه هنر شانگهای، دانشگاه فرهنگ و هنر بانکوک، مسجد کبیر کویت، دانشگاه بیشکک، دانشگاه هنر استانبول، سیته پاریس، بینال ونیز ایتالیا و نمایشگاه بین‌المللی کتاب اوراسیا در قزاقستان برگزار شده است.

این کتاب در ۱۳۴ صفحه، قطع وزیری و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و در کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

