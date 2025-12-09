کتاب «آیین خط تحریری کاربردی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آئین خط تحریری کاربردی» تألیف حمید نیرومند با مقدمه استاد غلامحسین امیرخانی منتشر و روانه بازار کتاب شد.

این اثر با هدف معرفی و آموزش شیوه‌ای کاربردی از خط تحریری یا خط خودکاری تدوین شده است؛ شیوه‌ای که علاوه بر زیبایی و خوانایی، امکان تندنویسی را فراهم می‌کند و به همین دلیل در مکاتبات روزمره نیز کارآمد است. کتاب در دو بخش مقدماتی و پیشرفته تنظیم شده و به مخاطبان کمک می‌کند تا با دستخطی سریع، خوانا و زیبا آشنا شوند.

«آئین خط تحریری کاربردی» پنجمین اثر مکتوب حمید نیرومند، هنرمند برجسته استان قزوین و استاد انجمن خوشنویسان ایران است.

آثار وی تاکنون در بیش از ۲۵ کشور جهان به نمایش درآمده و کارگاه‌های آموزشی او در مراکز علمی، فرهنگی و هنری متعددی از جمله دانشگاه GC ایالت پنجاب پاکستان، دانشگاه بوعلی تاجیکستان، دانشگاه سارایوو، دانشگاه هنر شانگهای، دانشگاه فرهنگ و هنر بانکوک، مسجد کبیر کویت، دانشگاه بیشکک، دانشگاه هنر استانبول، سیته پاریس، بینال ونیز ایتالیا و نمایشگاه بین‌المللی کتاب اوراسیا در قزاقستان برگزار شده است.

این کتاب در ۱۳۴ صفحه، قطع وزیری و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و در کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.