به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به تقویت سامانه بارشی و احتمال وقوع مخاطراتی نظیر آب‌گرفتگی معابر، طغیان مسیل‌ها و لغزندگی جاده‌ها، تمامی تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال احمر خوزستان در حالت آماده‌باش کامل هستند.

وی افزود: تجهیزات امدادی، خودروهای نجات، چادرهای اسکان اضطراری و اقلام زیستی نیز در انبارهای امدادی و پایگاه‌های بین‌راهی مستقر شده تا در صورت بروز حادثه، نقاط حادثه‌خیز در کمترین زمان پوشش داده شوند.

عبودی مزرعی از شهروندان، رانندگان و مسافران خواست در زمان بارش‌ها از تردد در مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کرده و در صورت بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند.

وی همچنین به جامعه عشایری و روستایی استان هشدار داد تا از حاشیه رودخانه‌ها فاصله گرفته و از توقف یا اسکان در بستر و حریم مسیل‌ها تا پایان هشدارهای هواشناسی پرهیز کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در پایان گفت: واحدهای پایش و پیش‌بینی بحران ب همکاری اداره کل مدیریت بحران استانداری و هواشناسی خوزستان تا پایان فعالیت سامانه بارشی در حالت آماده‌باش خواهند بود.