به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ سلیمان کامیابی معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در آئین اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه که صبح چهارشنبه در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و همچنین میلاد امام خمینی (ره)، جوانان را سرمایه ملی و موتور محرک توسعه کشور خواند و اظهار داشت: توانمندسازی کارکنان وظیفه از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفته و امروز نهضت مهارت‌آموزی در نیروهای مسلح فراگیر و نهادینه شده است.

وی با تأکید بر اینکه مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب جوانان هستند، اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سرباز در نیروهای مسلح مهارت‌های تخصصی و به همین تعداد مهارت‌های عمومی فراگرفته‌اند.

وی کسب مهارت را کلید اشتغال، اشتغال را کلید ازدواج و ازدواج را کلید فرزندآوری و در نهایت جامعه‌ای جوان، پویا و فعال دانست و افزود: بیکاری و بی‌هنری یکی از مشکلات اصلی جامعه است و انسان با تلاش و کسب شایستگی معنا می‌یابد.

امیر سرتیپ کامیابی با ارائه آمار هشت سال فعالیت در این حوزه اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مهارت تخصصی و به همین تعداد مهارت عمومی آموخته‌اند، ۴۲۲ مربی تربیت شده، ۱۷۹ مجتمع آموزشی مهارتی با ۶ تا ۱۰ کارگاه در هر مجتمع ایجاد شده، ۱۰۰ مرکز آزمون برخط و ۱۰۰ مدیریت آموزش در سطح نیروهای مسلح فعال است.

وی همچنین از همکاری ۲۹ دستگاه دولتی و غیردولتی در این طرح خبر داد و گفت: در حوزه حمایت شغلی، از سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ هزار نفر از تسهیلات استفاده کرده‌اند و برای سال ۱۴۰۴ نیز ۱۸ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. سامانه مشوق‌های خدمت سربازی نیز راه‌اندازی شده و تاکنون ۵ هزار نفر واجد شرایط در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح برگزاری مسابقات مهارتی را عامل ایجاد اعتماد به نفس در سربازان، ارتقای کیفیت آموزش‌ها و ایجاد شور و نشاط در میان کارکنان وظیفه، خانواده‌ها و فرماندهان دانست و تأکید کرد: این مسابقات برای سربازان، دستگاه‌های آموزشی و فرماندهان یگان‌ها حائز اهمیت است و نقاط قوت و ضعف را برای برنامه‌ریزی آینده مشخص می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران به ویژه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، از همه دستگاه‌ها خواست دست به دست هم دهند تا این نهضت با قدرت بیشتری ادامه یابد.

