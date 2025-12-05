هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به وظیفه گروه‌های مختلف جامعه از جمله مسئولین نسبت به حفظ وحدت و انسجام ملی پیرو توصیه‌های رهبر انقلاب، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه وحدت و انسجام خوبی در میان مردم کشورمان برقرار و حاکم بود. این مقوله به نظرم بسیار مهم است و مردم ایران بار دیگر نشان دادند که قدرشناس شهدایشان هستند و خونی که این شهیدان در این راه نثار کردند را قدردان هستند.

وی افزود: این وحدت و انسجامی که مردم از خود نشان دادند مسیری است که حتماً باید ادامه پیدا کند و البته این یک موضوع دو طرفه است.

سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه بیان کرد: همانطور که مردم در قبال نظام اسلامی این وحدت و انسجام و زمان‌سنجی را مراعات کردند طبیعی است که مسئولان هم باید این موضوع را متقابلاً در نظر داشته باشند که و اهتمام را نسبت به مردم داشته باشند تا مسائل و مشکلات آنها را حل کنند.

طحان نظیف تصریح کرد: مسئولان باید در قبال این وحدت ملی مسائل مردم را تسهیل کنند و قدردان مردم بصیر و زمان شناس باشند. چه بسا همین حفظ اقتدار و انسجام ملی از جمله حقوق ملت است و می‌توانیم آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.