به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برنده؛ حافظ کل قرآن کریم و رتبه برتر چهل و پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن عربستان به عنوان نماینده ایران در رشته حفظ کل در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن بنگلادش شرکت خواهد کرد. نمایندگان ایران از سوی دبیرخانه اعزام و دعوت از قاریان قرآن انتخاب میشوند.
همچنین اسحاق عبدالهی؛ رتبه نخست بیست و سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن روسیه دیگر نماینده کشورمان در این دوره از مسابقات بنگلادش در رشته قرائت تحقیق خواهد بود.
براساس آئیننامه مسابقات بینالمللی قرآن بنگلادش، علاوه بر احراز شرایط و امتیازات فنی شرکتکنندگان در این عرصه رقابتی، شرط سنی نیز لحاظ شده است که به این واسطه متسابق رشته حفظ زیر ۲۵ سال و متسابق رشته قرائت باید زیر ۳۵ سال باشد.
چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن بنگلادش، ۲۷ آذر تا سوم دیماه سال جاری (۱۹ تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵) در شهر داکا برگزار خواهد شد.
نظر شما