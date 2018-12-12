نماینده ایران رتبه دوم مسابقات بین المللی قرآن تونس شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد حسن موحدی، نماینده جمهوری اسلامی ایران، اعزامی به مسابقات بین المللی قرآن تونس حائز رتبه دوم شد.

بر همین اساس، شانزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور تونس، ۱۹ آذرماه به پایان رسید که محمدحسن موحدی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید پرداخت.

این قاری برجسته در این دوره از مسابقات بین المللی در رشته قرائت تحقیق شرکت کرده و رتبه دوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته حفظ و قرائت از ۱۸ آذرماه آغاز و مراسم اختتامیه آن فردا پنجشبه ۲۱ آذرماه برگزار خواهد شد.

بر همین اساس شورای عالی قرآن به مناسبت کسب رتبه دوم نماینده کشورمان در مسابقات تونس پیام تبریکی به شرح زیر منتشر کرد:

برادرگرامی و قاری ممتاز جناب آقای محمدحسن موحدی

شورای عالی قرآن، افتخار آفرینی و کسب رتبه دوم مسابقات بین‌المللی کشور تونس در رشته قرائت قرآن کریم را به جنابعالی و جامعه قرآنی کشور تبریک می‌گوید و دوام توفیق شما را از خداوند متعال مسألت می‌نماید.

گفتنی است محمد جواد کرمانی متسابق رشته حفظ کل قرآن کریم به دلیل مشکلات اداری از شرکت در شانزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور تونس بازماند و محمد حسین سعیدیان نیز به عنوان داور مسابقات نیز بدلیل عدم استقبال کشور تونس اعزام نشد.