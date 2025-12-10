امیر ایرانی:ایران قوی واژه نیست؛دشمن با حجاب به دنبال ایجاددوگانگی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شهرام ایرانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ایران قوی در ارومیه، با تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از سازوکارهای اطلاعاتی گسترده به دنبال ضربه‌زدن به انسجام ایران هستند، اما در برابر ملت متحد ایران ناکام خواهند ماند.

وی با اشاره به زندگی مسالمت آمیز اقوام و ادیان در آذربایجان غربی گفت: اقوام و ادیان مختلف در قالب یک فرش رنگین زیبا سال هاست با اتحاد و همدلی زندگی می‌کنند باید از این صیانت شود.

وی با اشاره به راهبردهای دشمن برای ایجاد تفرقه در کشور، افزود: همین بحث حجاب مطرح می‌شود برای ایجاد دوگانگی در کشور است چرا که دشمن امروز اسلام را نشانه گرفته است.

نیروی دریایی سد محکمی در برابر تهدیدات دشمن است

امیر ایرانی با بیان اینکه ایران قوی یک کلمه و واژه نیست، تاکید کرد: ایران قوی همین مردمی هستند که امروز ایران قوی و اسلامی را تشکیل داده‌اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه اقتدار موجود در کشور در دریاها نیز جاری است، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی سد محکمی در برابر تهدیدات دشمنان است.

امیر ایرانی با گرامیداشت یاد و نام شهدا اظهار کرد: اقتدار و امنیت امروز کشور، مرهون فداکاری شهیدانی است که با اخلاص از جان خود گذشتند و مسیر عزت ایران را هموار کردند.

وی با اشاره به روابط ایران با دیگر کشورها و اهمیت شناخت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل افزود: باید قدر نعمت حکومت اسلامی را دانست؛ حکومتی که به برکت هدایت‌های داهیانه رهبری و تمسک به قرآن کریم توانسته پایه‌های اقتدار خود را تثبیت کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، تنوع قومی و مذهبی کشور را فرصتی برای تقویت انسجام دانست و تأکید کرد: استمرار محبت و همبستگی میان اقوام، ضامن حفظ وحدت ملی است.

وی تصریح کرد: در میدان تقابل میان حق و باطل، پیروزی از آنِ کسانی است که به ریسمان وحدت چنگ زده‌اند و برای اعتلای ایران تلاش می‌کنند.

امیر ایرانی با بیان اینکه دشمنان با هدف ایجاد دوگانگی در جامعه، اسلام و هویت ایرانی را نشانه گرفته‌اند، گفت: ایران قوی صرفاً یک شعار نیست بلکه حاصل تلاش مردم، روحانیت، نیروهای مسلح و آحاد جامعه است.

وی افزود: قومیت، مذهب و دینداری از ظرفیت‌های مهم ایران به شمار می‌روند و همین ظرفیت‌ها برای دشمن تهدید محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو باید نسبت به نقشه‌های آنان هوشیار بود.

فرمانده نیروی دریایی کشور با اشاره به حضور و آماده‌باش نیروی دریایی در نقاط حساس و کلیدی کشور اظهار کرد: فرزندان این سرزمین با ایستادگی خود نیروی دریایی را پایدار و مقتدر نگه داشته‌اند و اجازه نمی‌دهند دشمن به حریم ایران قوی دست درازی کند.

به گفته وی، حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز نیروی دریایی شهید تقدیم انقلاب کرد و این مسیر همچنان با قدرت ادامه دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، مرزهای هویتی کشور را هدف اصلی دشمن دانست و گفت: هیجان جوانی، ابرازی است که دشمن تلاش می‌کند از آن سواستفاده کند، نباید اجازه داد این هیجان به مسیرهای انحرافی هدایت شود..

امیر ایرانی با بیان اینکه آمریکا با تشکیل ۱۸ گروه اطلاعاتی به دنبال تخریب پایه‌های اساسی کشورها است، گفت: تمام تمرکز این ساختار اطلاعاتی اکنون بر ایران قرار گرفته، اما وحدت مردم و انسجام ملی، سد محکمی در برابر این توطئه‌ها خواهد بود.