معاون استاندار بوشهر: بزرگترین تهدید برای پیشرفت جامعه ناامیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ملی مهارت برگزار شد، ضمن تبریک روز دانشجو، «امید» را سرمایه بنیادین جامعه برای حرکت از سکون و فرسایش به سمت پویایی و رشد بیان کرد و اظهار کرد: امید، در دو سطح فردی و اجتماعی دارای آثار ارزشمندی است که نیاز به توجه و برنامه ریزی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس کمیسیون دانشجویی استان بوشهر افزود: قدرت «امید» در سطح فردی موجب تاب آوری، تقویت اراده و ارتقای سلامت روان است و این سه عامل، آثاری همچون واقع بینی، برنامه ریزی و استقامت را در پی خواهد داشت.

معاون استاندار بوشهر در ادامه ارزش «امید» در سطح اجتماعی را شامل تقویت همبستگی، اعتماد عمومی و مشارکت جمعی بیان کرد و گفت: دستیابی به این مؤلفه‌ها، موجب تقویت قدرت حل مسائل، بهبود ساختارها و حرکت به سمت توسعه خواهد شد.

معاون استاندار بوشهر با ذکر مثالی یادآور شد: حرکت مشارکتی شهروندان خیّر هم استانی در نهضت مدرسه سازی، رتبه اول استان در نهضت مدرسه سازی برای تحقق عدالت آموزشی را محقق کرد.

جهانیان با بیان علائم ناامیدی ابراز کرد: هرگاه احساس بی انگیزگی، نارضایتی، ناتوانی و کاهش مشارکت شد، باید نگران بود که احتمال به صدا در آمدن رنگ خطری ناامیدی است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با تشریح آیه ۵۳ از سوره زمر که خداوند بشارت عفو و بخشش به گنهکاران را می‌دهد افزود: ناامیدی همواره مورد نکوهش بوده و از منظر فردی و اجتماعی تکالیف متعدد برای همگان وجود دارد تا ضمن امیدواری، امید بخش نیز باشند.

جهانیان با اشاره به نقش دانشگاه و دانشجویان در این زمینه، خاطرنشان کرد: دانشجو باید علاوه بر امیدواری، امید نیز بسازد چرا که آینده جامعه و توسعه کشور از درون دانشگاه تبلور می‌یابد.

در پایان این مراسم از دانشجویان منتخب دانشگاه‌های دختران و پسران ملی مهارت استان تقدیر به عمل آمد.