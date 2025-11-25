معاون استاندار بوشهر: روز دانشجو نماد استکبارستیزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست کمیسیون دانشجویی استان، برنامه محوری روز دانشجو در دانشگاههای استان را دعوت برای حضور و سخنرانی یک شخصیت ملی در دانشگاه خلیج فارس عنوان کرد و اظهار کرد: این مراسم متعلق به همه دانشجویان و دانشگاههاست و همکاری و حضور همه دانشجویان و استادان در برگزاری این مراسم و برنامههای جانبی آن مورد تاکید قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین از رؤسای دانشگاهها خواست، فضا و بستر لازم برای برگزاری باشکوه روز دانشجو در دانشگاههای مختلف با رویکرد امید آفرینی و ایجاد نشاط اجتماعی فراهم آورند. رئیس کمیسیون دانشجویی استان بوشهر سپس به اصالت استکبارستیزی جنبش دانشجویی و ماهیت سیاسی اشاره کرد و علت نامگذاری این روز به نام روز دانشجو را یادآور شد.
جهانیان تصریح کرد: روز دانشجو فرصت مغتنمی برای تبیین تاریخ این جنبش و فلسفه وجودی آن برای نسل جدید است.
وی، همچنین فعالیت تشکلهای دانشجویی در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی را لازمه یک دانشگاه پویا برشمرد و بیان داشت: روز دانشجو، فرصتی برای بیان مطالب و دغدغههای دانشجویان در حوزههای مختلف است و انتظار میرود حرف دانشجویان شنیده شود و خواستهها و مطالبات آنان پاسخ داده شود
