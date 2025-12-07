معاون استاندار بوشهر: تقویت همکاری دانشگاه و صنعت در برنامه استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در مراسم روز دانشجو در دانشگاه خلیج فارس حضور یافت. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تبریک روز دانشجو، این روز را نماد آگاهی، استکبارستیزی و عدالت خواهی دانست و بر ضرورت حفظ ماهیت و اصالت آن تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس کمیسیون دانشجویی استان بوشهر ادامه افزود: دولت چهاردهم اعتقاد واقعی به حل مسائل اساسی کشور با مشارکت دانشگاهها دارد و از همه نخبگان برای کمک به دولت دعوت میکند.
جهانیان در ادامه ارکان اصلی گفتمان دولت وفاق ملی را مبتنی بر عدالت آموزشی، توجه به سلامت عمومی، عدالت معیشتی، همزیستی اجتماعی، تخصص گرایی، خودباوری، برنامه محوری و توجه به همسایگان در سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: بنا به تأکید مقام معظم رهبری، همگان باید از دولت حمایت و کمک کرده و وحدت، انسجام و اتحادی که ایجاد شده است را برای کمک به توسعه کشور تقویت کنیم.
جهانیان با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت امید به آینده به ویژه توسط دانشجویان، ابراز داشت: خداوند متعال ناامیدی را نمیپسندد و بر نهراسیدن و نترسیدن برای پیشرفت با شرط «ایمان» داشتن به قدرت و یاری خداوند تأکید دارند.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و تلاش دولت برای توسعه زیرساختهای انرژی همچون آب، برق و گاز، صرفه جویی به معنای «درست مصرف کردن» را عامل مهمی در مدیریت منابع انرژی دانست و تأکید کرد: در این بخش نیازمند فرهنگ سازی هستیم و همگان باید عامل به مصرف صحیح و اندازه نیاز از انرژی باشیم تا هم از هدر رفت منابع و ثروت ملی جلوگیری کنیم و هم منافع حاصل از آن صرف توسعه اقتصادی کشور و نسل آینده شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان تلاشهای مستمر استاندار بوشهر برای توسعه استان، عنوان کرد: دکتر زارع به طور جدی پیگیر روشهای مختلف تأمین اعتبار راهآهن بوده و خبرهای امیدبخشی در راه است. هم چنین پروژههای مهم استان همچون آبشیرینکنها، محور دالکی-کنارتخته، انرژی خورشیدی، تکمیل بیمارستانهای استان و توسعه زیرساختهای درمانی نیز به طور جدی در حال فعالیت هستند و طبق برنامه زمان بندی به بهرهبرداری خواهند رسید.
در ادامه این مراسم، تعدادی از دانشجویان منتخب به نمایندگی از تشکلهای سیاسی، فرهنگی و انجمنهای علمی سوالاتی در زمینه ضرورت توجه به استخدام نیروهای بومی در صنایع استان، توسعه زیرساختهای انرژی و حمل و نقل، معیشت شهروندان، تقویت زیرساختهای رفاهی دانشگاه، افزایش نشستهای تبیینی، گفتوگوی مسئولین و دانشجویان مطرح کردند و معاون سیاسی استاندار نیز پاسخگوی سوالات شد.
