به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه ریاست دانشگاه خلیج فارس ضمن تبریک اعیاد ربیع‌الاول و گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، اظهار کرد: آنچه از مدیران باقی می‌ماند نه تنها اقدامات ماندگار، بلکه خاطره نیک، رفتار شایسته و تعهد اخلاقی آنان نیز هست.

وی با تقدیر از خدمات رئیس پیشین دانشگاه و تبریک به رئیس جدید، گفت: دانشگاه خلیج فارس در مسیر رشد علمی و اجتماعی خود، نیازمند حرکت در راستای توسعه‌ای نوین است.

جهانیان با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه در استان افزود: دانشگاه دو بُعد دارد؛ بخش بیرونی که شامل توسعه فیزیکی، افزایش رشته‌ها و ارتقای مقاطع تحصیلی متناسب با نیاز جامعه و بازار به‌ویژه در حوزه انرژی و دریا است و بُعد درونی که به‌مراتب اهمیت بیشتری دارد، شامل پرورش امید و نشاط در میان دانشجویان برای ساخت آینده‌ی مطمئن، وطن پرستی و تحول آفرینی است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر امیدافزایی را مهم‌ترین اولویت مدیریت جدید دانشگاه دانست و تصریح کرد: دانشجویان را باید از فضای ناامیدی و سردرگمی نسبت به آینده فاصله بدهیم. این مسئولیت تنها بر عهده رئیس دانشگاه نیست بلکه همه اساتید نقش مهمی در این زمینه دارند.

وی ادامه داد: دومین اولویت مهم، ایجاد محیط پرنشاط در دانشگاه است که باید از طریق تقویت فعالیت‌های ورزشی، رفاهی و فرهنگی دانشجویان تحقق یابد. خروجی این اقدامات، دانشگاهی تحول‌گرا خواهد بود که دانشجویان آن به دنبال پیشرفت کشور و جامعه باشند.

جهانیان همچنین بر ضرورت فعال‌سازی تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و فرهنگی و توسعه کرسی‌های آزاداندیشی کرد و افزود: دانشگاه باید به عرصه تمرین اتحاد، انسجام ملی و همدلی تبدیل شود و کلیدواژه‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری در محیط دانشگاه نهادینه و به گفتمان اصلی جامعه تبدیل شود.

جهانیان در پایان با تبریک روز کارمند به کارکنان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی استان، خاطرنشان کرد: استاندار بوشهر از برنامه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس برای تحول آفرینی حمایت خواهد کرد و انتظار دارند این دانشگاه پیشرو و اثرگذار در حل مسائل و ایده پرداز برای توسعه استان باشد.