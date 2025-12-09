دادرس: صدور هشدار سطح نارنجی در گیلان؛ بارش برف در راه است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تداوم فعالیت سامانه ناپایدار، آسمان گیلان تا چهارشنبه بارانی همراه با وزش باد خواهد بود و دمای هوا بین ۴ تا ۸ درجه کاهش مییابد.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای بیشتر مناطق استان، افزود: از امروز تا چهارشنبه بارش باران و وزش باد در بیشتر نقاط گیلان تداوم دارد و شهروندان باید احتیاطهای لازم را انجام دهند.
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی برای روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی استان خبر داد و گفت: با تقویت فعالیت سامانه و کاهش چشمگیر دما، در ارتفاعات و دامنههای گیلان بارش برف پیشبینی شده است.
دادرس به ثبت دمای ۵ درجه سلسیوس در «اسب وونی تالش» به عنوان سردترین نقطه و دمای ۲۲ درجه در رشت به عنوان گرمترین نقطه استان در شبانهروز گذشته اشاره کرد و افزود: دمای فعلی رشت ۱۴ درجه و رطوبت هوا ۸۵ درصد است.
وی با هشدار نسبت به وضعیت ناپایدار دریا، گفت: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج یک متر و نیم، از امروز تا پنجشنبه برای فعالیتهای دریانوردی و صید نامناسب است و شناگران و دریانوردان باید از تردد غیرضروری در دریا خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی گیلان خاطرنشان کرد: این سامانه سرد و بارشی از روز پنجشنبه تضعیف شده و به تدریج از گیلان خارج میشود.
