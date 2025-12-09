  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

پنجره مهر؛

تصاویری از تداوم بارش برف و باران در آذربایجان غربی

ارومیه- امروز سه شنبه فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان غربی تشدید شده و بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران و برف است.

