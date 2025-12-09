خلیلی:پایگاه های امداد و نجات هلال احمر آذربایجان غربی آماده باش هستند

بحیی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر به همراه ۲۰ مرکز پاسخگویی اضطراری در سطح استان به حالت آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه این پایگاه‌ها در کنار مساجد و راهدارخانه استان مستقر بوده و آماده اسکان اضطراری هستند، ادامه داد: همچنین تمام انبارهای هلال احمر استان تجهیز شده تا در صورت نیاز به حادثه دیدگان خدمات رسانی شود.

خلیلی با بیان اینکه هم اکنون بارش برف و باران در تمام محورهای استان را شاهد هستیم، گفت: تاکنون موردی از درگیر بودن خودروها در برف و … گزارش نشده در صورت بروز حادثه آمادگی ارائه خدمات را داریم.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به هشدار تشدید بارش برف و باران تا روز چهارشنبه در استان گفت: شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های ضروری و درخواست‌های امدادی هموطنان است.

وی تأکید کرد: تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال‌احمر در تمام مناطق استان تحت تأثیر این سامانه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی با استان‌ها برای پوشش فوری حوادث احتمالی انجام شده است.