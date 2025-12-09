  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

انتقاد سخنگوی کمیسیون فرهنگی از سهم ناچیز فرهنگ از بودجه عمومی کشور

شهرکرد-سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اعتبارات بخش فرهنگ تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است و پاسخگوی نیازهای این بخش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتبارات بخش فرهنگ تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود که کفاف هزینه‌های این بخش را نمی‌دهد.

وی افزود: در کشور چهار دستگاه اصلی و تعداد زیادی دستگاه‌های فرعی در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند و تخصیص تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور، پاسخگوی نیازهای گسترده این بخش نیست.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: تخصیص اعتبار در حوزه فرهنگ هزینه‌کرد نیست، بلکه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

راستینه بیان کرد: همان‌طور که به قدرت موشکی و دفاعی توجه می‌کنیم، باید برای تقویت قدرت نرم کشور نیز سرمایه‌گذاری کنیم. وی افزود قدرت نرم ایران در بخش فرهنگ متجلی است و نباید مورد کم‌توجهی قرار گیرد؛ بلکه لازم است با افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، قدرت نرم کشور بیش از پیش تقویت شود.

