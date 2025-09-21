به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه، نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه در جمع بانوان فرهیخته شهرستان سامان، با اشاره به اهمیت تحول فرهنگی در نظام اسلامی، گفت: اساس حرکت در نظام اسلامی، تحول روح و اندیشه انسانهاست؛ چراکه اسلام آمده تا فکر و رفتار انسان را متحول سازد و جامعهای مبتنی بر آموزههای پیامبر مکرم اسلام شکل دهد.
وی با بیان اینکه فلسفه بعثت پیامبر اکرم (ص) تربیت انسان و هدایت او به بندگی خداوند متعال است، افزود: قیام پیامبر (ص)، قیامی فرهنگی بود؛ نه اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی. هدف، ساختن جامعهای الهی و دینی است که در مسیر ظهور حضرت ولیعصر (عج) حرکت کند.
راستینه با اشاره به مسئولیت خطیر کمیسیون فرهنگی مجلس، اظهار داشت: با وجود امکان عضویت در کمیسیون اقتصادی، کمیسیون فرهنگی را به عنوان کمیسیون تخصصی خود انتخاب کردم؛ چراکه رصد، نظارت و راهبری حوزه فرهنگی کشور، نقشی کلیدی در آینده جامعه دارد.
وی با اشاره به سه محور اصلی فعالیتهای فرهنگی مجلس، گفت: حوزه خانواده و جوانی جمعیت، از اولویتهای اصلی ماست. امروز کشور ما با شیب تندی به سمت جامعهای کهنسال حرکت میکند و رشد جمعیت به شدت منفی شده است. این روند، ما را به سمت یک سیاهچاله جمعیتی خطرناک سوق میدهد.
نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر با هشدار نسبت به افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری، تصریح کرد: میانگین سن ازدواج در آقایان به ۳۲ تا ۳۵ سال و در بانوان به حدود ۲۸ سال رسیده است. این یعنی جامعه جوان ما در حال از دست دادن شور، نشاط و سازندگی است.
وی با اشاره به دغدغههای مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند که از فکر کردن به مسئله جمعیت، خواب به چشمشان نمیآید. این جمله نشاندهنده عمق بحران پیشروست و وظیفه ما را در تقویت نهاد خانواده دوچندان میکند.
راستینه با تأکید بر نقش بانوان در تحکیم خانواده، خاطرنشان کرد: اگر زنان به عنوان محور خانواده، نقش همسری و مادری خود را به درستی ایفا کنند، جامعه از بسیاری آسیبها مصون خواهد ماند. امروز فرهنگ رقابت برای تغییر مدل خانواده ایرانی-اسلامی، سبک زندگی ما را دگرگون کرده و تمایل به تجرد در نسل جوان، زنگ خطری جدی برای آینده کشور است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گامی مؤثر برای عبور از تکفرزندی است
نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: این قانون توانسته جامعه را به سمت عبور از تکفرزندی سوق دهد و زمینهساز افزایش موالید دوم، سوم و حتی چهارم شود.
احمد راستینه در جمع فعالان فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: افتخار میکنم که به عنوان خادم مردم، طراح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بودم؛ قانونی که پس از تصویب و ابلاغ، امروز در مسیر اجرا با تمام توان در حال پیگیری است.
وی با اشاره به آثار ملموس این قانون در جامعه افزود: خانوادههایی که پیشتر تمایلی به فرزند دوم یا سوم نداشتند، اکنون با حمایتهای قانونی و اصلاحات در نظام بهداشت و درمان، به سمت فرزندآوری بیشتر حرکت کردهاند. این تحول، نتیجه دعای خیر مردم و تلاشهای مستمر در حوزه سیاستگذاری فرهنگی است.
راستینه با بیان اینکه تکفرزندی آسیبهای جدی به ساختار خانواده وارد کرده، گفت: در پژوهشهای انجامشده، مشخص شده خانوادههای تکفرزند با چالشهایی نظیر کاهش اعتماد به نفس، افسردگی مزمن و فروپاشی ارتباطات خانوادگی مواجهاند. عبور از این الگو، یعنی نجات جامعه از سبک زندگی تشریفاتی و فردگرایانه.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه ازدواج جوانان تصریح کرد: افزایش جهشی تسهیلات ازدواج، پیشبینی زمین رایگان برای خانوادههای دارای فرزند سوم و سایر مشوقها در دستور کار قرار گرفته، هرچند برخی احکام قانون هنوز بهطور کامل اجرا نشدهاند و نیازمند پیگیری جدی هستند.
وی همچنین از عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد و گفت: قانونی که سه سال برای آن وقت گذاشتیم و پس از تأیید شورای نگهبان آماده اجرا بود، به دلیل برخی کوتاهیها هنوز ابلاغ نشده است. این قانون با هدف حفظ بنیان خانواده و مقابله با تهاجم فرهنگی تدوین شد.
راستینه با اشاره به حضور خود در اجلاس جهانی حکمرانی آینده و هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: در مذاکرات با نمایندگان بیش از ۱۳ کشور، تأثیر هوش مصنوعی بر نظام خانواده بررسی شد. تنها دو کشور مسلمان، تعریف خانواده را مشابه تعریف اسلامی دانستند؛ خانوادهای متشکل از یک مرد، یک زن و فرزندان.
وی در پایان تأکید کرد: اولویت نخست ما در نظام فرهنگی کشور، تقویت نهاد خانواده و جوانی جمعیت است. اگر در این مسیر کوتاهی شود، سبک زندگی ایرانی اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد.
نظر شما