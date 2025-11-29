به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه صبح شنبه در آئین افتتاح روگذر «شهدای خدمت» در شهرکرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی استان اظهار داشت: طی هشت ماه گذشته پروژه‌های مهمی در استان کلید خورده که نتیجه تلاش و هماهنگی استاندار، شهرداری و شورای اسلامی شهر بوده است.

وی تصریح کرد: توافقنامه پروژه بزرگ آزادراه شمال، جنوب و اتصال شهرکرد به شبکه آزادراهی کشور با حضور بخش خصوصی و دولت امضا و مطالعات آن آغاز شده است و این طرح به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین به پروژه آب شرب حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) اشاره کرد و گفت: فاز نخست این طرح افتتاح شده و برای تکمیل آن و رساندن ظرفیت تصفیه‌خانه به یک هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه، توافقی به ارزش ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.

راستینه ادامه داد: پروژه راه‌آهن اصفهان، مبارکه، شهرکرد نیز با استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه و حمایت‌های مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته و تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به این طرح تزریق شده است، این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی در سفر آینده رئیس‌جمهور به استان مطرح می‌باشد.

وی تأکید کرد: تقریباً تمامی پروژه‌های راه و زیرساخت حوزه انتخابیه چهارخطه شده و این دستاوردها نتیجه وحدت، همدلی و پیگیری مستمر مسئولان است.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر با اشاره به اقتدار ملت ایران بیان داشت: ایران با تمدن کهن و مردم غیور خود هیچ‌گاه در برابر قدرت‌های خارجی سر تعظیم فرود نخواهد آورد و با اتحاد و انسجام ملی مسیر توسعه و پیروزی‌های بزرگ را ادامه خواهد داد.