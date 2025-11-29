  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

تحقق پروژه‌های بزرگ زیرساختی چهارمحال و بختیاری با همدلی مسئولان

شهرکرد- نماینده مردم، شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس گفت: طی ۸ ماه گذشته پروژه‌های مهمی در استان کلید خورده که نتیجه تلاش و هماهنگی استاندار، شهرداری و شورای اسلامی شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه صبح شنبه در آئین افتتاح روگذر «شهدای خدمت» در شهرکرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی استان اظهار داشت: طی هشت ماه گذشته پروژه‌های مهمی در استان کلید خورده که نتیجه تلاش و هماهنگی استاندار، شهرداری و شورای اسلامی شهر بوده است.

وی تصریح کرد: توافقنامه پروژه بزرگ آزادراه شمال، جنوب و اتصال شهرکرد به شبکه آزادراهی کشور با حضور بخش خصوصی و دولت امضا و مطالعات آن آغاز شده است و این طرح به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین به پروژه آب شرب حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) اشاره کرد و گفت: فاز نخست این طرح افتتاح شده و برای تکمیل آن و رساندن ظرفیت تصفیه‌خانه به یک هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه، توافقی به ارزش ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.

راستینه ادامه داد: پروژه راه‌آهن اصفهان، مبارکه، شهرکرد نیز با استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه و حمایت‌های مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته و تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به این طرح تزریق شده است، این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی در سفر آینده رئیس‌جمهور به استان مطرح می‌باشد.

وی تأکید کرد: تقریباً تمامی پروژه‌های راه و زیرساخت حوزه انتخابیه چهارخطه شده و این دستاوردها نتیجه وحدت، همدلی و پیگیری مستمر مسئولان است.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر با اشاره به اقتدار ملت ایران بیان داشت: ایران با تمدن کهن و مردم غیور خود هیچ‌گاه در برابر قدرت‌های خارجی سر تعظیم فرود نخواهد آورد و با اتحاد و انسجام ملی مسیر توسعه و پیروزی‌های بزرگ را ادامه خواهد داد.

    • reza IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بهترین نماینده استان دکتر راستینه .احسنت .خداقوت

