میرروشندل: کیفیت هوای رشت قابل قبول است

اعظم‌السادات میرروشندل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر رشت هم کنون بر روی عدد ۵۹ قرار دارد که بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، در محدوده «قابل قبول» دسته‌بندی می‌شود.

وی با بیان اینکه محدوده شاخص ۵۰ تا ۱۰۰ از نظر کیفیت هوا قابل قبول است، افزود: در این شرایط، کیفیت هوا رضایت بخش است و آلودگی هوا خطری برای سلامت عمومی ایجاد نمی‌کند و نیازی به اتخاذ تمهیدات خاص یا هشدار به گروه‌های حساس نیست.

رئیس اداره پایش محیط زیست گیلان، علت اصلی قرارگیری شاخص بر عدد ۵۹ را «تردد خودروهای سبک و سنگین در سطح شهر» عنوان کرد و گفت: منبع اصلی آلودگی هوا در شهر رشت در شرایط کنونی، ناوگان حمل و نقل است.

میرروشندل در پاسخ به سؤالی درباره پیش‌بینی کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان، توضیح داد: به دلیل کمبود امکانات و ایستگاه‌های سنجش، پیش‌بینی کیفیت هوا برای سایر شهرهای استان گیلان در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

وی با این حال اظهار امیدواری کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و شروع بارش‌های مناسب در روزهای آینده، به لطف خداوند شاهد بهبود کیفیت هوا و برخورداری از هوای «پاک» یا «قابل قبول» در شهرهای استان خواهیم بود.

این مقام مسئول در پایان از شهروندان خواست تا برای حفظ کیفیت هوا، تا حد امکان از سفرهای غیرضروری با خودروی شخصی خودداری کرده و از وسایط حمل و نقل عمومی استفاده کنند.