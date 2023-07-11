هوای اصفهان سالم است/ شاخص ۳ منطقه در وضعیت پاک

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان امروز سهشنبه بیستم تیرماه بر اساس دادههای دریافتی ۱۷ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۶۸ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
جمشید لقایی افزود: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز آلاینده غالب هوای این کلانشهر ذرات معلق ۲.۵ میکرون بوده که شاخص آن برابر ۶۷ و در وضعیت قابل قبول است.
وی با بیان اینکه امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابانهای فیض و میرزا طاهر به ترتیب با میانگین ۴۹ و ۵۰ AQI در وضعیت پاک است، اضافه کرد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه میدان انقلاب با ۱۲۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
به گفته مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان امروز شاخص هوا در ایستگاه سنجش سپاهان شهر با ۵۱، خیابان فرشادی با ۵۵، کردآباد با ۵۷، بولوار کاوه با ۶۳، خیابان شهید باهنر با ۶۹، پارک زمزم با ۶۶، زینبیه با ۶۸، رهنان با ۷۴ و دانشگاه صنعتی با ۸۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
همچنین سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمد آباد با ۸۰، استانداری با ۵۸، پروین با ۶۳ و بزرگراه خرازی با ۹۸ در وضعیت قابل قبول و در خیابان رودکی با ۵۰ AQI در وضعیت پاک ثبت شد.
شاخص هوا در شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان از جمله در سجزی با ۹۶، شاهین شهر با ۵۸، قهجاورستان با ۹۰ و مبارکه با ۸۳ AQI در وضعیت قابل قبول است. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای کاشان، خمینیشهر، زرینشهر، نجف آباد و دولت آباد دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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