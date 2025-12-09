دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزیر محیط زیست عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بن علی العامری، وزیر محیط زیست عمان که ریاست اجلاس UNEA-۷ را بر عهده دارد در این دیدار ضمن تقدیر ویژه از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در جلسات و همکاریهای مشترک، تأکید کرد که همراهی ایران تا این لحظه برای پیشبرد اهداف اجلاس بسیار مؤثر بوده است.
وی همچنین با اشاره به زمان کوتاهی که تا پایان اجلاس باقی مانده، بر ضرورت تلاش مشترک برای نزدیک کردن نظرات کشورها و دستیابی به اجماع جهانی بهمنظور نهاییسازی بیانیهها و قطعنامههای UNEA-۷ تأکید و بار دیگر از حمایت ایران در تمامی مراحل اجلاس قدردانی کرد.
در ادامه شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست جمهوری اسلامی ایران بر حمایت کشورمان از نقش سازنده عمان در روند مذاکرات UNEA-۷ تاکید کرد و موفقیت عمان بهعنوان رئیس این دوره از اجلاس را موفقیتی برای کشورهای منطقه از جمله ایران دانست.
معاون رئیس جمهور همچنین بر اهمیت دیدگاهها و دغدغههای کشورهای در حال توسعه بهویژه کشورهای منطقه غرب آسیا، در فرآیند تدوین اسناد و قطعنامههای اجلاس UNEA-۷ تاکید کرد.
همچنین دو طرف بر اهمیت گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه محیطزیست با توجه به چالشهای مشترک میان دو کشور به ویژه بحران کمآبی، توفانهای گردوغبار و حفاظت از پهنههای آبی مشترک در خلیج فارس و دریای عمان از طریق کنوانسیونهای منطقهای تأکید کردند.
نظر شما