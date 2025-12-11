به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در هفتمین نشست مجمع محیطزیست سازمان ملل متحد نایروبی ضمن قدردانی از دولت و مردم کنیا و برنامه محیطزیست ملل متحد (UNEP)، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عادلانه و فراگیر برای مقابله با چالشهای فزاینده محیطزیستی تأکید کرد.
وی با اشاره به پیامدهای سنگین ناشی از بیتوجهی به حفاظت محیطزیست، از جمله خشکسالی، کاهش تنوع زیستی، ناامنی غذایی و تهدید سلامت عمومی اظهار کرد: درگیریها و جنگها نیز روند رسیدگی به بحرانهای جهانی محیطزیست را پیچیدهتر کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، با تشریح شرایط اخیر، اعلام کرد از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی با حملات گسترده و «غیرقانونی» خود، زیرساختهای غیرنظامی ایران را هدف قرار داده که از جمله آنها تأسیسات آب، ذخایر سوخت و پالایشگاههای گاز بوده است.
به گفته وی، این حملات منجر به انتشار گسترده آلودگیها، از جمله افزایش دیاکسیدکربن و وارد آمدن آسیبهای جدی به محیطزیست و سلامت شهروندان شده است.
انصاری با اشاره به بیش از پنج دهه سابقه فعالیت سازمان حفاظت محیطزیست و عضویت ایران در بیش از ۱۵ کنوانسیون بینالمللی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره از فعالترین کشورهای منطقه در حوزه محیطزیست بوده است.
وی تأکید کرد: تحریمهای یکجانبه و ناعادلانه ظرفیتهای توسعهای کشور و روند حفاظت از محیطزیست را با چالش مواجه کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه ایران به عنوان کشوری خشک و نیمهخشک به شدت از تغییرات اقلیمی متأثر شده است، از برنامههای دولت برای توسعه ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در یک برنامه پنجساله، اجرای تعهدات مربوط به حذف تدریجی HCFCها در چارچوب پروتکل مونترال، تدوین استراتژی و برنامه اقدام ملی تنوع زیستی و توسعه آموزشهای محیطزیستی و مشارکت جوانان، زنان و سازمانهای مردمنهاد خبر داد.
انصاری تأکید کرد که مجمع محیطزیست سازمان ملل ظرفیت مهمی برای مقابله با یکجانبهگرایی و تقویت همکاریهای چندجانبه دارد و ایران آماده است تجربیات و دانش بومی خود را برای تحقق اهداف مشترک محیطزیستی با دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی به اشتراک بگذارد.
