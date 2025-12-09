قطع بودجه فرهنگی مساوی با خلع سلاح در مقابل جنگ نرم دشمن است

مجتبی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث‌های مطرح درباره کاهش یا قطع بودجه نهادهای فرهنگی توسط دولت، اظهار کرد: قطع بودجه فرهنگی در شرایط کنونی مانند خلع سلاح کردن سربازان خودی در میدان جنگ است.

وی با بیان اینکه یکی از وجوه ممیزه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نقش محوری فرهنگ است، افزود: ایران با تمدنی چند هزارساله و فرهنگی غنی با بسیاری از کشورهای منطقه قابل قیاس نیست و تحلیل‌گران علت اصلی وقوع انقلاب اسلامی را مسائل فرهنگی می‌دانند.

استاد دانشگاه یاسوج با بیان‌اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی و خود دین اسلام نیز بر فرهنگ تأکید ویژه‌ای دارند، تصریح کرد: نمی‌توان فرهنگ و کار فرهنگی را نادیده گرفت یا آن را امری زائد تلقی کرد.

لزوم نظارت هوشمند نه کاهش بودجه

وی در ادامه با تصریح بر لزوم نظارت بر هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی، تصریح کرد: ما فعالیت‌های موازی بدون بیلان و فاقد گزارش را تأیید نمی‌کنیم اما راه‌حل قطع بودجه نیست بلکه باید به جای کاهش بودجه نظارت‌ها را افزایش داد و تخصیص بودجه نه تنها به آمار و گزارش دهی بلکه به نتایج مشهود و اهداف کیفی وابسته کرد.

شریعتی بیان کرد: بودجه باید در ازای ایجاد تغییر و تأثیر اجتماعی و فرهنگی داده شود نه صرف گزارش دادن، زیرا اقدامات فرهنگی زمان بر است و تأثیر آن در مدت زمان مشخص می‌شود.

هشدار درباره عواقب قطع بودجه و مقیاس جنگ فرهنگی دشمن

وی با تشریح ابعاد هجمه فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: کشور با یک هجمه تبلیغاتی و فرهنگی بسیار سازمان‌یافته شبیه به یک اف -۳۵ فرهنگی و کشور با هالیوود، بالیوود و با یک جریان قوی رسانه‌ای و هزاران سلبریتی که میلیاردها دلار در اختیار دارند روبرو است و در جنگ فرهنگی و جنگ نرم طرف مقابل یک ضعیف نیست بلکه بسیار قدرتمند است.

استاد دانشگاه یاسوج در مقایسه بودجه‌ها افزود: بودجه‌هایی که گاهی ما می‌گوئیم در حوزه فرهنگ مصرف می‌شود شاید رقم آن از دید ما زیاد به نظر برسد اما اگر مقایسه‌ای با بودجه‌های کلانی که سالانه علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگی هزینه می‌شود انجام دهیم متوجه خواهیم شد که بودجه ما در قیاس با هزینه کرد دشمنان اصلاً زیاد نیست.

وی تاکید کرد: با این حال به هیچ عنوان موافق هزینه‌کرد بدون گزارش بدون پیگیری و بدون ارزیابی نتیجه نیستم اما اصل بودجه‌ریزی برای مقابله در این میدان نابرابر ضروری و حیاتی است.

شریعتی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی مؤثر مانند عاشورا و پیاده روی اربعین، اظهار کرد: نباید همه چیز را سیاه یا سفید دید بلکه نمونه‌های موفقی مانند جشنواره فجر و دیگر رویدادهای فرهنگی مؤثر وجود داشته که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: وظیفه ما تقویت این ظرفیت‌ها و نظارت هوشمند برای افزایش بهره‌وری است.