احتمال عدم تصویب بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی در مجلس

ستار هدایت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: تصمیم گیری نمایندگان در بودجه سال 90 منوط و مبتنی بر گزارشهایی در خصوص نحوه عملکرد بودجه های فرهنگی به ویژه بودجه معروف به ارتقای شاخصهای فرهنگی خواهد بود.

وی بیان کرد: تا آنجایی که شنیده ایم هنوز این بودجه محقق نشده و دلیل آن را به صورت روشن نمی دانیم اما این نگرانی را داریم که عدم اقدام جدی برای هزینه کرد این بودجه و برنامه ریزی برای استفاده صحیح از آن، منجر به این شود که مجلس در سال بعد چنین بودجه ای را تصویب نکند.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: یکی از وظایف نمایندگان همین نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه ها و چگونگی تخصیص بودجه هاست که این موضوع را در کمیسیون فرهنگی پیگیری خواهیم کرد و از دستگاههای ذی ربط گزارش خواهیم گرفت که بودجه معروف به ارتقای شاخصهای فرهنگی به کجا رسیده است.

وی تصریح کرد: به کسانی که متولی و مسئول هستند هشدار می دهم که اگر ما در نحوه هزینه کرد این بودجه دقت نکنیم و خدای ناکرده گزارشهای نامطلوبی به کمیسیون فرهنگی و مجلس برسد، این احتمال وجود دارد که مجلس نگاه مثبتی به تصویب این بودجه در سال آینده نداشته باشد.

هدایت خواه افزود: به همین جهت برای اینکه بتوانیم مجلس را به خصوص کمیسیون تلفیق را متقاعد کنیم که این بودجه ضرورت دارد، باید عملکرد خوبی هم به مجلس ارائه شود که اگر عملکرد خوبی در این بخش ارائه نگردد باید منتظر تصمیم دیگری در مجلس باشیم.

وی بیان داشت: اگر این بودجه در سال جاری محقق نشود طبیعی است که کمیسیون چیزی را که تحقق پیدا نکند مصوب نمی کند.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس با اظهار گلایه از عدم تحقق این بودجه و اجرایی نشدن آن تاکنون نیز گفت: در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی بسیار تلاش کردیم تا این بودجه تصویب شود و مورد دست اندازی قرار نگیرید و دست نخورده باقی بماند تا شاهد تحولی در عرصه فرهنگ باشیم.

هدایت خواه افزود: قطعا این گله مندی را داریم که تاکنون اتفاقی در این خصوص نیفتاده است و گزارشاتی که به دست ما می رسد نیز حاکی از این مسئله است به خصوص اینکه ما انتظار داشتیم از طریق این بودجه، تشکلهای غیردولتی فعال شوند و ظرفیتهای این تشکلها برای ارتقای شاخصهای فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد که اینگونه نشد.

وی اظهار داشت: بنا نبود که باز این بودجه به دستگاههای فرهنگی داده شود زیرا دستگاههای فرهنگی بودجه عادی خود را دارند بلکه قرار بود که این بودجه از طریق تشکلهای غیر دولتی برای ارتقای شاخصهای فرهنگی در بخشهای مختلف به ویژه در حوزه دین هزینه شود.

وی عنوان کرد: گلایه مندی زیادی نیز از طریق تشکلهای دولتی به دست ما رسیده که باز این خود نگرانی ما را نسبت به این بودجه و تصویب آن در آینده بیشتر کرده است.

هدایت خواه در مورد شیوه توزیع این بودجه نیز گفت: نحوه توزیع آن نیز باید سازمان یافته تر و نظارت پذیرتر باشد زیرا در غیراین صورت، امکان هرز رفتن و یا هزینه نابجای آن وجود دارد و به همین دلیل معتقدیم که در نحوه توزیع آن نیز باید بازنگری صورت گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: باید کمیته ای بر نحوه توزیع این بودجه نظارت کند که حداقل نمایندگان هر کدام از استانها و شهرستانها در آن کمیته حضور داشته باشند و همچنین توزیع این بودجه همچون سایر بودجه ها در شورای برنامه ریزی انجام شود.

هدایت خواه در پایان اظهار داشت: با این حال معتقدیم که این یک تجربه ای بود که باید بررسی و نقاط ضعف آن مشخص و برطرف شود تا در آینده استفاده بهینه از این بودجه صورت گیرد.