به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز سهشنبه در شورای مهارتآموزی استان گفت: دستیابی به نقطه مطلوب در آموزشهای مهارتی، نیازمند توسعه این آموزشها در تمامی شهرستانها و بخشهاست.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر بین دستگاههای آموزشی مهارتی اعم از اداره کل آموزش فنی و حرفهای، دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه جامع علمیکاربردی، خواستار تشکیل شورایی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی مؤثر بین این نهادها شد.
استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم ایجاد ارتباط مستقیم بین مهارتآموزی و اشتغال، گفت: این ارتباط باید در قالب یک نهضت در استان شکل بگیرد.
موالیزاده با اشاره به آثار گسترده مهارتآموزی، به تجربه موفق در زمینه زندانیان پرداخت و گفت: میزان بازگشت زندانیانی که آموزش مهارتی دیدهاند به زندان، به مراتب کمتر از کسانی است که این آموزشها را ندیدهاند. وی دلیل این امر را کسب توانایی امرار معاش و اشتغال فرد بر اساس مهارت کسبشده ذکر کرد.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، از آمادهسازی تفاهمنامهای با وزارت اقتصاد برای ارائه معافیت مالیاتی به شرکتهای سرمایهگذار در حوزه آموزشهای مهارتی خبر داد.
وی این اقدام را مشوقی مهم برای جذب مشارکت فعال بخش خصوصی و صنایع دانست و افزود: شرکتهایی که در راهاندازی و تجهیز مراکز مهارتی مشارکت کنند، میتوانند از مزایای معافیت مالیاتی در حوزه تحقیق و توسعه بهرهمند شوند.
استاندار خوزستان، توسعه «آموزشگاههای جوار» را یکی از محورهای اصلی توسعه مهارت عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت مجموعههای بزرگ صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی استان برای ایجاد این آموزشگاهها استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و گردشگری، تأکید کرد: تمامی این عرصهها میتوانند به پایگاهی برای آموزش مهارتی تبدیل شوند که در نهایت به ایجاد اشتغال گسترده منجر خواهد شد.
در این نشست، از سه تن از برگزیدگان استان خوزستان در المپیاد و مسابقات ملی مهارت با اهدای لوح تقدیر شد. زهرا عربی با کسب مقام دوم در رشته آشپزی، فاطمه جعفرنیا با دریافت مدال طلا در رشته فناوری مد و لیلا هاشمزاده بهعنوان مربی رشته صنایع غذایی که هنرجویش مدال نقره کسب کرده بود، مورد تقدیر سید محمدرضا موالیزاده قرار گرفتند.
