مشاور پیست اسکی توچال در امور مدیریت و توسعه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی روح‌اله امداد مدیرعامل پیست بین‌المللی اسکی توچال، مرتضی ساوه‌شمشکی به سمت مشاور عالی در امور مدیریت و توسعه پیست بین‌المللی اسکی توچال منصوب شد.

ساوه‌شمشکی در حال حاضر ریاست هیئت اسکی استان تهران را بر عهده دارد و از چهره‌های باسابقه و تأثیرگذار این رشته به شمار می‌رود. وی بیش از ۳۵ سال سابقه کارشناسی خبره در وزارت ورزش و جوانان و همچنین سابقه نایب‌رئیسی و دبیرکلی سابق فدراسیون اسکی و عضو هیئت‌رئیسه این فدراسیون را در کارنامه خود دارد.

از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به ریاست در بیش از پنج کمیته تخصصی شامل آموزش، مربیان، صحرانوردی، اسکی روی چمن و تحقیقات و پژوهش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی اشاره کرد. وی از مدرسان برجسته اسکی آلپاین و داوران درجه یک این رشته در کشور است.