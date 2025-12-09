  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

فعالیت مدارس ابتدایی مریوان فردا چهارشنبه غیرحضوری است

مریوان- فعالیت مدارس شهرستان مریوان فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه به صورت غیرحضوری تداوم می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان مریوان، تمامی مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی دوره اول و دوم تعطیل و کلاس‌های این مقاطع در سطح شهر و روستا به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان ذکر شده است؛

ضمن ابراز خرسندی از تداوم بارش‌های پاییزی، به آگاهی مردم شریف شهرستان مریوان می‌رسد که بارندگی‌ها همچنان ادامه داشته و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا ظهر چهارشنبه با شدت بالا همراه خواهد بود.

این سامانه بارشی با رعد و برق نیز همراه است؛ لذا توصیه می‌شود همشهریان گرامی از حضور در مکان‌های پرخطر خودداری کرده و موارد ایمنی و پیشگیرانه را به‌طور کامل رعایت فرمایند.

براساس این اطلاعیه، در راستای حفظ ایمنی نونهالان، تسهیل خدمات‌رسانی، کاهش مشکلات ترافیکی و پیشگیری از حوادث احتمالی، تمامی پیش‌دبستانی‌ها و مقاطع ابتدایی دوره اول و دوم تعطیل بوده و آموزش در این مقاطع به‌صورت غیرحضوری انجام می‌گیرد.

بدیهی است دستگاه‌ها و نهادهای خدمات‌رسان به‌صورت مستمر در حال فعالیت هستند؛ با این حال به دلیل شرایط زیرساختی هدایت آب‌های سطحی، بروز برخی مشکلات برای شهروندان عزیز اجتناب‌ناپذیر است.

