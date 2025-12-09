به گزارش خبرنگار مهر، هزار و شصت و هفتمین (۱۰۶۷) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش با تبریک ولادت با سعادت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و گرامیداشت سالروز درگذشت استاد احمد صافی چهره برجسته نظام تعلیم و تربیت کشور؛ نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل و موضوعات مختلف آموزش و پرورش از جمله: لزوم تشکیل موزه نظام آموزش و پرورش کشور (مدرسه دارالفنون)، تاکید بر آموزش حضوری دانش آموزان و برآورد هزینه و خسارات تعطیلی مدارس (یافتن راهکاری برای کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تعطیلی مدارس)، افزایش حق مدیریت و اهتمام ویژه بر توانمندسازی مدیران مدارس، برگزاری جشنواره ایده‌های خلاق در حوزه امنیت غذایی و مصرف بهینه آب و انرژی با استفاده مؤثر از ظرفیت دستگاه‌ها، ارائه گزارش‌های نظارتی در صحن علنی شورای عالی، مستند سازی و تهیه فیلم از فعالیت‌ها و دستاوردهای آموزش و پرورش، فعال سازی دبیرخانه بین المللی تیمز و پرلز، جبران عقب ماندگی درسی و پرورشی دانش آموزان، افزایش هر سال ۱ درصد سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور، آموزش و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و انرژی در مدارس با همکاری وزارتخانه‌های ذینفع، توجه جدی به معیشت و رفاه فرهنگیان، جلوگیری از تعطیلی مدارس روستایی و عشایری به بهانه آلودگی هوا، تعیین تکلیف سن ورود به دانشگاه فرهنگیان، توجه جدی به فرهنگ سازی در حوزه امنیت غذایی دانش آموزان، تغییر تقویم آموزشی متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف کشور، تشکیل گروه‌های جهادی آموزشی و پرورشی با محوریت دانشجویان دانشگاه‌های کشور و غیره بیان کردند.

در ادامه جلسه شورا، وارد دستور کار بررسی «آئین نامه اجرایی مدارس» شد که پس از بحث و اعلام نظر اعضای شورای عالی به علت اتمام وقت، ادامه بررسی آن به جلسه آینده این شورا موکول شد.