هیچ نیروگاهی در مدت ۱۰ سال گذشته در تهران مازوت نسوزانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت برق حرارتی، محمدجواد فروغی با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در نیروگاهها ادامه داد: نیروگاهها تنها مصرفکننده سوخت کشور نیستند وزارت نفت سوخت مورد نیاز همه بخشها از جمله حملونقل، صنایع، معادن و نیروگاهها را تأمین میکند و روشن است که میزان سهمگیری هر بخش از این سبد متفاوت است. اما اولویت نیروگاهها مصرف گاز است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نگاه صنعت برق همواره بر استفاده از سوخت پاکتر یعنی گاز متمرکز بوده، خاطرنشان کرد: توجه به الزامهای زیستمحیطی، کاهش استهلاک تجهیزات، افزایش ذخایر سوختی و جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی در فصول سرد سبب شده که استفاده از گاز برای همه نیروگاهها اولویت نخست شود.
فروغی گفت: اما تشدید ناترازی گاز و برق در زمستانها، تأمین ۱۰۰ درصدی گاز را برای همه نیروگاهها غیرممکن میکند.
وی ادامه داد: در این شرایط، نیروگاهها امکان استفاده از سوخت دوم را دارند و برای حفظ پایداری شبکه برق از گازوئیل یا مازوت استفاده میکنند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی بهرهبرداری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: کمتر از ۱۵ درصد نیروگاههای حرارتی امکان استفاده از مازوت دارند.
فروغی ادامه داد: در اغلب نیروگاههای حرارتی کشور، سوخت دوم گازوئیل است و تعداد نیروگاههای دارای قابلیت استفاده از مازوت بسیار محدود است تنها ۱۳ نیروگاه در کشور میتوانند از مازوت استفاده کنند.
وی با اشاره به طرح برخی ادعاها درباره نقش مازوتسوزی در آلودگی هوا گفت: در رسانهها گاهی در این موضوع بزرگنمایی میشود. نمونه روشن آن تهران است؛ بیش از ۱۰ سال است هیچ نیروگاهی در استان تهران مازوت مصرف نکرده اما آلودگی همچنان پابرجاست.
مدیرکل دفتر برنامهریزی بهرهبرداری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتیافزود: حتی در شهرهایی که بخشی از تولید برق آنها با مازوت انجام میشود، بنا بر گزارشهای علمی، سهم این موضوع در آلودگی هوا بسیار پایین ارزیابی شده است و بیشترین سهم را در آلودگی هوا منابع متحرک دارند.نیروگاههای فرسوده در زمستان از مدار خارج میشوند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی بهرهبرداری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درباره راندمان نیروگاهی کشور گفت: کمتر از ۵ درصد نیروگاهها فرسوده و کمبازده هستند و که عموماً توان استفاده از مازوت را ندارند.
فروغی افزود: این واحدها با کاهش مصرف برق از اواخر مهرماه از مدار خارج میشوند و فقط در تابستان برای جبران ناترازی برق وارد مدار میشوند. بنابراین در فصول سرد اصلاً مصرفی از جنس گازوئیل یا مازوت ندارند.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال که مصرف برق کاهش پیدا میکند بیشترین سهم را در تولید برق، نیروگاههای سیکل ترکیبی با راندمان بالا و نیروگاههای بخاری بر عهده دارند. لذا باید از نگاه یکجانبه و تقلیلگرایانه درباره نقش نیروگاهها در آلودگی هوا پرهیز کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نیروگاهها بخش مهمی از زیرساخت کشور هستند و برای تأمین برق پایدار ناگزیر از استفاده متنوع از سوخت در شرایط ناترازی هستیم؛ در عین حال همه تلاش ما بر مصرف گاز و رعایت کامل الزامات زیستمحیطی است.
نظر شما