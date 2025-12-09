جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی امروز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) ضمن اعلام این خبر گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی به اعضای کمیسیون در حوزه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در حوزه ماموریتی وزارت ارتباطات ارائه و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت اقتصاد دیجیتال و احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه در این زمینه اشاره کرد، از جمله اینکه طبق قانون برنامه باید سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد برسد و به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال کشور اشاره کرد و گفت که سکوهای بزرگ و موفق توسط نخبگان کشور شکل گرفته و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال، محدودیت‌هایی است که منجر به کاهش کیفیت اینترنت شده و کاهش کیفیت هم ناشی از محدودسازی‌هایی است که باعث شده بخشی از ظرفیت را از دست دهیم.

رضایی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد، برای حکمرانی در فضای مجازی، اتکای صرف به موضوعات فنی کافی نیست و مدیریت فضای مجازی را صرفاً به کار فنی نباید تقلیل دهیم.

وی اضافه کرد: هاشمی، به موضوع مهاجرت نخبگان هم اشاره‌ای کرد و همین‌طور گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه داد و گفت که ذیل شبکه ملی اطلاعات، تمرکز ویژه‌ای روی توسعه فیبر نوری شده و توسعه شبکه ثابت، اولویت وزارت ارتباطات است و قبل از اینکه دیر شود، باید شبکه فیبر نوری در کشور تکمیل شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره‌ای هم کرد به این مطلب که نگاه ما در فضای مجازی، رها کردن نیست، اما از این ظرفیت باید درست استفاده کنیم.

رضایی با بیان اینکه هاشمی گفت، ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این آسیب جدی وارد می‌کند و باید کاری کنیم تا استفاده از «وی پی ان» و فیلتر شکن در گوشی مردم کاهش یابد، گفت: او در این زمینه اشاره کرد به سند ۳۲ بندی که در شورای عالی فضای مجازی نهایی شده و الان در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر موضوع توجه به محتوا و اثرگذاری در فضای مجازی تاکید کرد. درباره مقابله با اخبار جعلی هم گفت که این موضوع دنبال می‌شود تا تدبیر لازم برای آن اندیشیده شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: حمایت از پیام رسان های داخلی نکته دیگری بود که مورد تاکید وزیر ارتباطات قرار گرفت. همچنین به موضوع مخابرات هم اشاره کرد و گفت ما الان تعامل نزدیکی با شرکت مخابرات داریم و دارایی مخابرات را باید مولد کنیم، پروژه فیبر نوری هم با محوریت مخابرات جلو می‌رود و در بحث بازنشستگان مخابرات نیز گفت: مسائل بخشی از بازنشستگان را حل کرده‌ایم و بخش دیگر هم انشاءالله حل خواهد شد.

رضایی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نکاتی را در این جلسه گفتند، از جمله اینکه بر حمایت از پیام رسان‌های داخلی، تامین امنیت سایبری کشور، حمایت از نخبگان و ظرفیت‌های بومی تاکید کردند، خواستار توسعه اینترنت روستایی و رسیدگی به وضعیت نامطلوب شرکت مخابرات و توسعه خدمات مخابرات شدند، از ضعف امنیت فضای سایبر در کشور انتقاد کردند و به این نکته اشاره شد که برخی از آسیب‌های ما به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به دلیل نداشتن و نبود امنیت سایبری در کشور بود از این رو، از وزارت ارتباطات، درخواست شد لایحه امنیت سایبری را به مجلس ارائه دهد.