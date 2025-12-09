سردار معدنی: در اوج آمادگی دفاعی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی اعلام کرد: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سردار ولی معدنی، معاون عملیات نیروی زمینی سپاه گزارشی از رزمایش اخیر سهند ۲۰۲۵ که با حضور اعضای شانگهای برگزار شد، ارائه داد.



وی ادامه داد: سردار معدنی گفت این رزمایش با همکاری سازمان شانگهای برگزار شد و با توجه به عضویت ایران در دولت شهید رئیسی در این سازمان، شانگهای سالانه رزمایش انجام می‌دهد و این بار این رزمایش در ایران انجام شد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سردار معدنی اعلام کرد که قبلاً رزمایش در کشورهایی مثل هند و چین برگزار شده بود و این بار ۱۰ کشور در این رزمایش با جمهوری اسلامی ایران همراهی و همکاری کردند. به کارها و اقداماتی که پیش از رزمایش انجام شده بود تا منتهی شده بود به رزمایش با همکاری بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت که اهداف رزمایش سهند ۲۰۲۵، ارتقای سطح دانش نظامی، رسیدن به فهم مشترک از تروریسم، انتقال تجارب بین اعضای شانگهای بود که این رزمایش با حضور ۹ کشور عضو شانگهای و همین‌طور چهار مهمان که عربستان، عراق، عمان و آذربایجان بود، برگزار شد و ۱۱۱ نفر از افسران امنیتی و نظامی کشورهای خارجی در سطح بالا به این رزمایش آمده بودند، ۶۶ هیئت عالی رتبه در این رزمایش شرکت کردند و اولین عملیات صحرایی چند جانبه با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان شانگهای و با ماهیت مقابله با تهدیدات تروریستی اجرا شد.



وی گفت: سردار معدنی ۵ مرحله این رزمایش را که به صورت واقعی برگزار شده بود، بیان کرد که عملیات پایش و شناسایی هوایی و سیگنالی، عملیات تهاجمی برای انهدام در آن سوی مرز، عملیات دفاع در مرز، عملیات تعقیب و انهدام گروه‌های تروریستی و عملیات تعقیب از جمله ۵ مرحله رزمایش سهند ۲۰۲۵ بود.



رضایی بیان کرد: سردار معدنی اشاره‌ای هم کرد به اقدامات نیروی زمینی سپاه در ایام جنگ ۱۲ روزه در دفاع از مراکز حساس و حیاتی کشور و بر آمادگی نیروی زمینی سپاه برای مقابله با تهدیدات تاکید کرد که ما در اوج آمادگی دفاعی هستیم، جمهوری اسلامی ایران مقتدر و آماده پاسخ به هر تهدیدی است و اجازه هیچ‌گونه شرارتی را نخواهد داد.



وی اعلام کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بالاتفاق از سپاه پاسداران و نیروی زمینی سپاه بابت برگزاری موفق رزمایش سهند ۲۰۲۵ و همین‌طور از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سپاه پاسداران و نیروی زمینی سپاه و فرماندهان و کارکنان و پاسداران آن در دفاع از کشور و در دفاع از مرزهای کشور در مبارزه با تروریست و دشمنان ملت ایران تجلیل و قدردانی کردند.



وی خاطرنشان کرد: در بخش بعدی جلسه امروز هم محسنی ثانی، نماینده سبزوار و عضو کمیسیون امنیت ملی که اخیراً به همراه عراقچی، وزیر امور خارجه به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود، گزارشی از سفر وزیر امور خارجه به جمهوری آذربایجان و دیدارهای وی در باکو با مقامات کشور جمهوری آذربایجان به اعضای کمیسیون ارائه کرد.