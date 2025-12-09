  1. بین الملل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

کوبا تماس با آمریکا درباره آینده ونزوئلا را رد کرد

کوبا گزارش‌های مطبوعاتی پیرامون برقراری تماس با دولت آمریکا درباره آینده منطقه بدون حضور رئیس جمهور ونزوئلا را رد و آن را پوچ و نادرست خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کوبا ادعاهای مطرح مبنی بر تماس با آمریکا برای مذاکره در مورد ونزوئلای پس از مادورو را قویاً تکذیب کرده و گزارش‌های رسانه‌ها را «پوچ و دروغ» خواند.

هاوانا در ادامه اتحاد نزدیک خود با دولت ونزوئلا را مجدداً مورد تأیید قرار داد.

جوزفینا ویدال معاون وزیر امور خارجه کوبا در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس در این خصوص گفت: کوبا گزارش‌های مطبوعاتی را که ادعا می‌کنند، تماس‌هایی بین مقامات هاوانا و دولت آمریکا در ارتباط با امور داخلی ونزوئلا برقرار شده است را پوچ و دروغین ندانسته و همه آنها را رد می‌کند.

