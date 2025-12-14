افشای نقش آمریکا در فرار رهبر مخالفان ونزوئلا از این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، برایان استرن از نیروهای ویژه ارتش آمریکا و بنیان گذار بنیاد نجات «گری بول» در مصاحبه با سی‌ان‌ان از هماهنگی با ارتش آمریکا در منطقه کارائیب برای فراری دادن ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا خبرداد.

وی درباره سختی‌های عملیات فراری دادن ماچادور گفت: عملیات فرار را با نیروهای آمریکایی مستقر در کارائیب هماهنگ کردیم زیرا نگران بودیم که ما را با قایق‌های حامل مواد مخدر اشتباه گرفته و هدف بگیرند.

این کهنه سرباز آمریکایی، ماچادو را تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی ونزوئلا، کوبا و حتی روسیه اعلام کرد وافزود: این عملیات از میان ۸۰۰ عملیاتی که تیمش انجام داده، از همه سخت‌تر بوده است.

ماچادو نیز تأیید کرده که عملیات فرار او با کمک آمریکا انجام شده است اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

پیشتر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی، چگونگی فرار ماچادو را چنین تشریح کرد: رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل، این هفته با سفری مخفیانه از ونزوئلا به نروژ رسید.

این رسانه آمریکایی افزود: طبق گفته مردی که در فرارش به او کمک کرد، ماچادو ابتدا با عبور مخفیانه از ونزوئلا حرکت کرد، سپس چند ساعت را در یک قایق ماهیگیری در دریای طوفانی گذراند و در نهایت با پروازی از کوراسائو به اسلو رسید.

براساس این گزارش، این رویداد تنها چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که دختر او جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از مادرش دریافت کرد. ماچادو روز پنجشنبه در افتتاحیه نمایشگاه جایزه صلح در اسلو حضور یافت.

بسیاری از مقامات کشورها و شخصیت‌های بین المللی، ارائه جایزه صلح نوبل به گروه‌ها و شخصیت‌هایی که پیگیر اجرای پروژه‌ای سیاسی غرب هستند را عامل بی اعتبار این جایزه بین المللی عنوان کرده‌اند.