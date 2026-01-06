به گزارش خبرگزاری مهر، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور آمریکا، با نشان دادن جهل کامل خود از کوبا و تکرار طوطی‌وار دستور کار دروغ‌های سیاستمداران و سایر گروه‌های ذی‌نفع، به مردم ما توهین و آنها را تهدید می‌کند.

وزیر خارجه کوبا در ادامه اضافه کرد: رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات خود سیاست‌های جنایتکارانه‌ای را که مبتنی بر محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی علیه کوبا است، نادیده می‌گیرد. مردم شجاع ما، با وفاداری به تاریخ مبارزات خود، از ملت در برابر هرگونه تجاوز امپریالیستی دفاع خواهند کرد.

برونو رودریگز سپس اضافه کرد: برای این سرزمین، ما آماده‌ایم جان خود را فدا کنیم.