  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

کوبا: ​برای سرزمین‌مان، آماده‌ایم جان خود را فدا کنیم

کوبا: ​برای سرزمین‌مان، آماده‌ایم جان خود را فدا کنیم

وزیر خارجه کوبا با انتقاد شدید از توهین ترامپ به مردم کشورش، تصریح کرد: برای سرزمین‌مان، آماده‌ایم جان خود را فدا کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور آمریکا، با نشان دادن جهل کامل خود از کوبا و تکرار طوطی‌وار دستور کار دروغ‌های سیاستمداران و سایر گروه‌های ذی‌نفع، به مردم ما توهین و آنها را تهدید می‌کند.

کوبا: ​برای سرزمین‌مان، آماده‌ایم جان خود را فدا کنیم

وزیر خارجه کوبا در ادامه اضافه کرد: رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات خود سیاست‌های جنایتکارانه‌ای را که مبتنی بر محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی علیه کوبا است، نادیده می‌گیرد. مردم شجاع ما، با وفاداری به تاریخ مبارزات خود، از ملت در برابر هرگونه تجاوز امپریالیستی دفاع خواهند کرد.

برونو رودریگز سپس اضافه کرد: برای این سرزمین، ما آماده‌ایم جان خود را فدا کنیم.

کد خبر 6715988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها