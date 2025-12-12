به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ رشته با عنوان «حکمرانی» به عناوین رشته‌های دانشگاهی اضافه شد در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ این رشته ها حذف شده اند و برخی رشته های دیگر به مجموعه های امتحانی اضافه شده اند.

براساس تاکید درج شده در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ «نام هر مجموعه امتحانی مندرج در بالای جداول صرفاً برای امور اجرایی ثبت نام است و ملاکی برای تعیین نام رشته گرایش های زیرمجموعه آن نیست».

همچنین در دفترچه آمده است: «درج و اطلاع رسانی هر یک از رشته گرایش ها در ذیل هر مجموعه امتحانی در دفترچه به منزله پذیرش دانشجو در آن رشته گرایش نیست. جزئیات پذیرش دانشجو در هر یک از رشته گرایش ها پس از اعلام درخواست دانشگاه و اخذ مجوز پذیرش از دفتر گسترش آموزش عالی، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی درج و به اطلاع متقاضیان می رسد».

جدول تغییرات عناوین رشته‌های امتحانی، گرایش‌ها در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵

کدمجموعه نام مجموعه تغییرات رشته ۱۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی رشته «آموزش زبان و ادبیات فارسی (ویژه فرهنگیان)» اضافه شد ۱۱۰۵ علوم اقتصادی رشته های «تعاون»، «اقتصاد آموزش»، «اقتصاد مالی» و «دکتری مستقیم اقتصاد محاسباتی» اضافه شدند رشته «حکمرانی اقتصادی» حذف شد ۱۱۰۷ تاریخ رشته «شیعه شناسی تاریخ» اضافه شد ۱۱۰۸ علوم اجتماعی رشته «حکمرانی علوم زیستی و سلامت» حذف شد رشته های «جامعه شناسی فرهنگ» و «مطالعات عدالت اجتماعی» اضافه شد ۱۱۱۲ فقه و حقوق رشته «روانشناسی خانواده» اضافه شد پذیرش دانشجو در این رشته صرفاً توسط «دانشگاه غیردولتی شهید مطهری» انجام می شود ۱۱۱۳ فلسفه و کلام اسلامی رشته «معارف مهدویت» اضافه شد ۱۱۱۴ ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی رشته «تاریخ و تمدن اسلامی در شبه قاره هند» اضافه شد ۱۱۱۷ علوم تربیتی رشته «برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای» اضافه شد رشته «حکمرانی آموزش» حذف شد ۱۱۲۵ مدیریت جهانگردی رشته «مدیریت میراث فرهنگی با گرایش ابنیه و اماکن تاریخی - فرهنگی» اضافه شد ۱۱۲۶ حقوق رشته «حکمرانی جمعیت و خانواده» حذف شد ۱۱۳۰ علوم سیاسی و روابط بین الملل رشته های «دیپلماسی عمومی و روابط فرهنگی» و «اندیشه ولایت» اضافه شد ۱۱۳۳ روانشناسی رشته «حکمرانی علوم زیستی و سلامت» حذف شد رشته «روانشناسی خانواده» اضافه شد ۱۱۳۷ مطالعات زنان رشته «حکمرانی جمعیت و خانواده» حذف شد ۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی رشته های «فرهنگ و ارتباطات با گرایش های ارتباطات میان فرهنگی، بلاغت رسانه ای، فضای مجازی»، «مدیریت فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فرهنگی» و «مدیریت رسانه های اجتماعی» اضافه شدند ۱۱۴۲ مدیریت رشته های «حکمرانی اقتصادی» و «حکمرانی علم، فناوری و نوآوری» حذف شد ۱۲۰۲ علوم اقلیم و زمین تغییر عنوان «ژئوفیزیک و هواشناسی» به «علوم اقلیم و زمین» رشته های «اقیانوس شناسی فیزیکی» و «علوم محیط زیست» اضافه شدند ۱۲۰۳ شیمی رشته «شیمی نفت» اضافه شد ۱۲۰۴ فیزیک رشته های «فوتونیک» و «مهندسی فوتونیک با گرایش های نانوفوتونیک و بیوفوتونیک» اضافه شدند ۱۲۰۵ فوتونیک رشته های «فناوری پلاسما» و «مهندسی فوتونیک با گرایش های نانوفوتونیک و بیوفوتونیک» اضافه شدند ۱۲۰۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی رشته «مهندسی فوتونیک با گرایش بیوفوتونیک» اضافه شد ۱۲۰۸ ریاضی رشته «دکتری مستقیم ریاضی محض» اضافه شد ۱۲۰۹ علوم کامپیوتر رشته «مهندسی و علم کامپیوتر علم داده» اضافه شد ۱۲۱۶ زیست شناسی دریا رشته «زیست شناسی دریا با گرایش محیط زیست دریا» اضافه شد ۱۲۵۱ مهندسی برق رشته های «فوتونیک» و «مهندسی آکوستیک و ارتعاشات» اضافه شد ۱۲۵۳ مهندسی نفت و زمین انرژی تغییر عنوان مهندسی نفت به مهندسی نفت و زمین انرژی رشته های «مدیریت مخازن هیدروکربوری» و «گرایش تجهیزات نفت در مهندسی نفت» حذف شدند ۱۲۵۵ مهندسی پلیمر رشته «چاپ» حذف شد ۱۲۵۶ معماری کشتی رشته های «مهندسی آکوستیک و ارتعاشات و «مهندسی مکانیک دریا» اضافه شدند ۱۲۵۹ مهندسی صنایع رشته «حکمرانی علم، فناوری و نوآوری» حذف شد ۱۲۶۴ مهندسی عمران رشته های «حکمرانی آب» و «حکمرانی محیط زیست» حذف شدند ۱۲۶۷ مهندسی مکانیک رشته های «مهندسی آکوستیک و ارتعاشات» و «مهندسی دریا» اضافه شدند رشته «حکمرانی انرژی» حذف شد ۱۲۷۲ مهندسی متالورژی و مواد رشته «حکمرانی محیط زیست» حذف شد رشته «فناوری های ساخت افزایشی» اضافه شد ۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر رشته «مهندسی صدا» اضافه شد ۱۳۰۲ علوم و مهندسی آب رشته «حکمرانی آب» حذف شد ۱۳۰۴ اقتصاد کشاورزی رشته «حکمرانی کشاورزی و منابع طبیعی» حذف شد ۱۳۰۶ ترویج و آموزش کشاورزی رشته «حکمرانی کشاورزی و منابع طبیعی» حذف شد ۱۳۵۱ طراحی شهری رشته «معماری محیط های یادگیری» حذف شد ۱۳۵۲ معماری رشته های «پدافند غیرعامل با گرایش طراحی»، «معماری محیط های یادگیری» و «معماری و نور» اضافه شدند پذیرش دانشجو در رشته گرایش «پدافند غیرعامل گرایش طراحی» صرفاً توسط دانشگاه های جامع امام حسین (ع) و صنعتی مالک اشتر انجام می شود. ۱۳۶۱ هنرهای ساخت و معماری رشته «مهندسی فناوری ساخت» اضافه شد ۱۳۶۲ طراحی صنعتی رشته «طراحی صنعتی با گرایش طراحی اسباب بازی» اضافه شد

بنابرآنچه در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ درج شده است همه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مورد تأیید (بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی) می توانند در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مجموعه های امتحانی گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی،

هنر و دامپزشکی (به جز مجموعه های امتحانی که شرط عنوان مدرک تحصیلی مشخص، در آنان اعمال و در جدول مجموعه های امتحانی درج شده) ثبت نام و شرکت کنند.

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد منوط به قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده و هزینه دروس پیشنیاز نیز از سوی دانشجو پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است. مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش همزمان با ثبت نام انجام می‌گیرد.

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.