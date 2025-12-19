ساعت ۱۲ امشب آخرین فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود و علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است، این مهلت ثبت نام تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است و مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش همزمان با ثبت نام انجام می‌گیرد.

متقاضیان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و انتخاب گزینه خرید «سریال ثبت نام» آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ و پرداخت مبلغ ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال (۷۰۵ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک مجموعه امتحانی، پرداخت کنند.

افرادی که متقاضی شرکت در مجموعه امتحانی اوّل و دوم (اصلی و شناور) هستند باید دو شماره سریال اعتباری تهیه کرده باشند (یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی اوّل و یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی دوم).

جدول کد و نام مجموعه‌های امتحانی دوم (شناور)

کد و مجموعه امتحانی کد و مجموعه امتحانی کد و مجموعه امتحانی کد و مجموعه امتحانی ۱۱۰۳ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۲۷۹ مهندسی هوافضا ۱۱۰۹ زبان‌های باستانی ایران ۱۲۸۵ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی ۱۱۱۰ زبانشناسی ۱۲۸۷ مهندسی طراحی محیط زیست ۱۱۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۲۹۲ مهندسی بازرسی فنی ۱۱۲۵ مدیریت جهانگردی ۱۲۹۳ مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ۱۱۲۷ ایران شناسی ۱۳۱۴ حشره شناسی کشاورزی ۱۱۲۸ آموزش زبان ژاپنی ۱۳۲۲ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۱۱۲۹ زبان و ادبیات اردو ۱۳۲۳ اکوهیدرولوژی ۱۱۳۱ مطالعات جهان ۱۳۲۴ بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۱۳۷ مطالعات زنان ۱۳۲۵ توسعه روستایی ۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی ۱۳۲۷ مدیریت کشاورزی ۱۱۳۹ مددکاری اجتماعی ۱۳۵۰ برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری ۱۱۴۴ مدیریت دریایی ۱۳۵۱ طراحی شهری ۱۱۴۶ محیط زیست ۱۳۵۳ حفاظت و مرمت بناها، بافت‌ها و اشیای فرهنگی- تاریخی ۱۱۴۸ مدیریت کسب و کار و امور شهری ۱۳۵۶ نمایش عروسکی ۱۱۵۳ اطلاعات ۱۳۵۹ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۱۲۰۲ علوم اقلیم و زمین ۱۳۶۱ هنرهای ساخت و معماری ۱۲۰۵ فوتونیک ۱۳۶۲ طراحی صنعتی ۱۲۰۹ علوم کامپیوتر ۱۳۶۳ فرش ۱۲۱۳ زیست شناسی گیاهی و جانوری ۱۳۶۵ معماری منظر ۱۲۱۶ زیست شناسی دریا ۱۵۰۱ انگل شناسی دامپزشکی ۱۲۱۸ تاریخ و فلسفه علم ۱۵۰۲ فیزیولوژی دامپزشکی ۱۲۱۹ علوم شناختی ۱۵۰۳ قارچ شناسی دامپزشکی ۱۲۵۳ مهندسی نفت و زمین انرژی ۱۵۰۴ بافت شناسی دامپزشکی ۱۲۵۵ مهندسی پلیمر ۱۵۰۵ باکتری شناسی دامپزشکی ۱۲۵۶ معماری کشتی ۱۵۰۶ ایمنی شناسی دامپزشکی ۱۲۶۲ مهندسی سوانح طبیعی ۱۵۰۷ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ۱۲۷۳ نانوفناوری نانومواد ۱۵۱۰ سم شناسی ۱۲۷۶ مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱ پیشگیری بیماری‌های دامی

متقاضیانی که علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن، لازم است در زمان انتخاب رشته (هفته آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۵) نسبت به اعلام علاقمندی خود اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت می‌کنند.

امتحان و نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

سطح سوالات آزمون حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در هر رشته، مطابق فهرست برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

برای آن دسته از مجموعه‌های امتحانی که دارای آزمون تشریحی یا آزمون عملی در برخی از دروس هستند، آزمون در دو مرحله برگزار می‌شود. در این مجموعه‌ها منحصراً متقاضیانی که در آزمون تستی رشته مربوط شرکت و با توجه به حدنصاب نمره علمی، مجاز به انتخاب رشته هستند، حق شرکت در جلسه آزمون مرحله دوم دروس مربوط به مجموعه امتحانی را خواهند داشت.

نحوه گزینش نهایی در مقطع کارشناسی ارشد

گزینش نهایی در هر یک از مجموعه‌های امتحانی از بین متقاضیانی که حد نصاب نمره علمی لازم را بر اساس مواد آزمون احراز کرده باشند، با توجه به ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

تبصره: برای فارغ التحصیلان رتبه اوّل مقطع کارشناسی، حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کدرشته محل تحصیل مقطع بالاتر، براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص داده خواهد شد.

«طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۳۰ در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ حدنصاب نمره علمی (نمره علمی برابر است با میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب دروس مربوط به هر مجموعه امتحانی) در هر رشته گرایش و در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ‌تر یا مساوی ۵ است».

بنابراین به استناد مصوبه فوق، متقاضیان در کد ضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که نمره علمی کدضریب مربوطه بزرگ‌تر یا مساوی ۵ باشد.

گزینش نهایی، براساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی (لیسانس) انجام خواهد گرفت.

تبصره ۱: اعمال ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی براساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی، به صورت تراز اعمال خواهد شد.

تبصره ۲: سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اعمال می‌شود.

تبصره ۳: در صورت ناپیوسته بودن مقطع کارشناسی، میانگین معدل مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد.

تعهدات پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد

پذیرفته شدگان دوره روزانه با توجه به تعهدات آموزش رایگان باید برابر طول مدت تحصیل مقطع کارشناسی ارشد، در موقع ثبت نام تعهد بسپارند تا در محلی که دولت در صورت نیاز تعیین می‌کند به خدمت اشتغال ورزند.

تبصره: پذیرفته شدگان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی با توجه به تعهدات آموزش رایگان باید برابر طول مدت تحصیل مقطع کارشناسی ارشد، در موقع ثبت نام به وزارتخانه، سازمان یا نهاد دولتی مربوط تعهد خدمت بسپارند.

بهره مندان از مزایای صندوق‌های رفاه دانشجویان چنانچه قصد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را داشته باشند، می‌توانند با سپردن تضمین کافی (به تشخیص صندوق‌های رفاه دانشجویان) به صندوق‌های مذکور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصیلی جدید موکول کنند.

تبصره: چنانچه هر یک از فارغ التحصیلان پس از اشتغال و کسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نکرده باشند، مشمول تسهیلات موضوع این بند نخواهند شد و لازم است قبل از ثبت نام در مقطع تحصیلی جدید با صندوق‌های رفاه دانشجویان تسویه حساب کنند.

زمان برگزاری و توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون، نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام می‌شود. انتخاب رشته اینترنتی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته هفته آخر خرداد ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود و نتایج نهایی هفته آخر مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.