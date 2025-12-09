مغروری: بودجه ۳.۵ همتی شهرداری بجنورد به شورا تقدیم شد

یوسف مغروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری بجنورد با رقم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۳.۵ همت) به شورای شهر خبر داد.

وی اظهار کرد: این لایحه نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد رشد دارد و بررسی آن در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی شورا قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ در چارچوب برنامه پنج‌ساله عملیاتی شهرداری و به‌ویژه سال دوم این برنامه تدوین شده است، افزود: در این لایحه تلاش شده رویکرد واقع‌بینی، انضباط مالی و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار شهری رعایت شود.

مغروری بیان کرد: در بخش منابع بودجه، جمع درآمدهای عمومی و اختصاصی و کمک‌ها حدود ۲ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۴۵ میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی ۷۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: در بخش مصارف نیز ۵۲ میلیارد تومان برای کالبدی و شهرسازی، ۷۶۶ میلیارد تومان برای محیط زیست و خدمات شهری، ۳۲ میلیارد تومان برای ایمنی و مدیریت بحران، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حمل‌ونقل و ترافیک، و هزار میلیارد تومان برای خدمات مدیریت اختصاص یافته است و همچنین پرداخت ۴۰ میلیارد تومان از بدهی سنواتی در لایحه درج شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه، ۱۱۷۰ میلیارد تومان (۳۳ درصد) برای هزینه‌های جاری و ۲۳۵۸ میلیارد تومان (۶۷ درصد) به پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت.

نماینده خراسان شمالی در شورای عالی کشور تأکید کرد: شورای شهر بجنورد موظف است در ماه‌های پایانی دوره، بودجه‌ای شفاف، اجرایی و متناسب با نیازهای شهر را تصویب کند تا مسیر توسعه و خدمت‌رسانی در سال آینده تقویت شود.

مغروری در پایان گفت: پس از جمع‌بندی کمیسیون‌ها و ارائه گزارش کارشناسی، بودجه نهایی پیش از پایان سال تصویب و ابلاغ خواهد شد.