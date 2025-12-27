مغروری: شهرداری بجنورد بدون وام حقوق و معوقات کارکنان را پرداخت کرد

یوسف مغروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری بجنورد در هشت‌ماهه نخست سال جاری موفق شد با مدیریت منابع و بدون دریافت وام بانکی، حقوق کارکنان و بخش عمده‌ای از معوقات آنان را پرداخت کند.

وی افزود: در این مدت مجموع درآمدهای شهرداری بجنورد به یک هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان رسید و میزان هزینه‌ها ۸۸۵ میلیارد تومان بوده است که ۴۰ درصد آن به امور جاری و ۶۰ درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به انتشار برخی اخبار نادرست گفت: شهرداری بجنورد در سال ۱۴۰۴ هیچ‌گونه وامی برای پرداخت حقوق دریافت نکرده و این موضوع به‌صورت شفاف قابل بررسی است.

مغروری بیان کرد: معوقات کارکنان اداری به میزان حدود ۱۲ میلیارد تومان و معوقات کارگران به میزان ۱۱ میلیارد تومان که به‌صورت تقسیطی از ابتدای سال تعیین شده بود، طی ۹ ماه گذشته بخش عمده‌ای پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان سال تسویه می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار پرداخت حقوق و معوقات، ترمیم حقوق آتش‌نشانان نیز انجام شده تا از زحمات این قشر خدوم قدردانی شود و انگیزه شغلی آنان افزایش داد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد تصریح کرد: مدیریت شهری با انضباط مالی و شفافیت توانسته ضمن پرداخت مطالبات کارکنان، روند اجرای پروژه‌های عمرانی را نیز بدون ایجاد بدهی جدید حفظ کند.

مغروری در پایان تأکید کرد: شورای اسلامی شهر بجنورد بر اطلاع‌رسانی دقیق و اصلاح اخبار نادرست برای حفظ اعتماد عمومی شهروندان تأکید دارد.