انتقاد صدراعظم آلمان از راهبرد امنیتی جدید ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز سه شنبه در سخنانی به شدت از راهبرد امنیتی جدید دولت ترامپ انتقاد کرد.
صدراعظم آلمان در این خصوص گفت: در گفتگوهایم با آمریکاییها میگویم، اول آمریکا خوب است، اما آمریکای تنها نمیتواند به نفع شما باشد. شما به شرکایی در جهان نیاز دارید.
فریدریش مرتس در این خصوص ادامه داد: این راهبرد ارزیابی من را تأیید میکند که به عنوان اروپا و به عنوان آلمان، باید از نظر سیاست امنیتی بسیار مستقل از آمریکا باشیم.
فریدریش مرتس اضافه کرد: اینکه آمریکاییها اکنون میخواهند دموکراسی را در اروپا نجات دهند، من هیچ ضرورتی برای آن نمیبینم. اگر نیاز به نجات بود، ما خودمان این کار را انجام میدادیم.
نظر شما