  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

وال استریت ژورنال فاش کرد: طرح محرمانه آمریکا واروپا برای جنگ با روسیه

وال استریت ژورنال فاش کرد: طرح محرمانه آمریکا واروپا برای جنگ با روسیه

یک روزنامه آمریکایی از تهیه طرح محرمانه کشورهای اروپایی و آمریکا برای احتمال وقوع جنگ با روسیه با مشارکت ۸۰۰ هزار نظامی آلمانی و آمریکایی و نیروهای ناتو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با افشای یک سند محرمانه اعلام کرد که ۱۲ افسر آلمانی دو و نیم سال پیش طرحی محرمانه برای جنگ با روسیه تهیه کرده اند.

وال استریت ژورنال گزارش داد که یک سند محرمانه آلمانی فاش کرده است که ۱۲ افسر آلمانی دو سال و نیم پیش طرحی محرمانه در مورد احتمال وقوع جنگ با روسیه تهیه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این سند شامل جزئیاتی در مورد چگونگی انتقال تقریباً ۸۰۰ هزار سرباز آلمانی، آمریکایی و نیروهای ناتو به سمت شرق و خط مقدم در صورت تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین است.

این روزنامه به نقل از مقامات آلمانی گزارش داد که آنها انتظار دارند روسیه تا سال ۲۰۲۹ آماده و متمایل به جنگ با ناتو باشد.

این منابع مدعی شدند که حوادث جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم هوایی که اخیراً در چندین کشور اروپایی رخ داده است، ممکن است نشان دهد که مسکو در حال آماده شدن برای یک حمله احتمالی است.

کد خبر 6669872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      فکر نکنم فعلا ترامپ آمریکا تمایلی داشته باشه با روسیه و پوتین وارد جنگ بشه مخصوصا در دیدارهای اخیر که داشتند ، اما برای اینکه جلوی قدرت پیش روی روسیه گرفته و مهار بشه قطعا کشورهای اروپایی آلمان اقداماتی در آینده خواهند کرد . الان ترس نگرانی برای افزایش قدرت روسیه در شرق در کنار چین و ایران رو دارند . و این شکل گیری اتحاد جمعی کشورها در شرق از نظر آمریکا و متحدان اروپایی می تونه برای منافع آنها در این جغرافیا تهدید حساب بشه . و میشه گفت ضعف بزرگی هست که دارند
    • NP IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      چیزی که در این جغرافیا و شرق اروپا و آمریکا رو نگران می کنه قدرت گرفتن کشورهای شرقی و شکل گیری اتحاد جمعی بین کشورهای شرقی و ملت های شرقی مخصوصا مسلمانان نیز هست .. این می تونه برای موجودیت قدرت نفوذ منافع آنها حتی در آینده نسل های بعد در این جغرافیا تهدید باشه .. و با روی کار آمدن کشورهای قدرتمند شرقی در اتحاد جمعی باعث تضعیف آنها در این جغرافیا بشه ..
    • NP IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      2 0
      پاسخ
      به همین دلیل هست که در کشورهای منطقه مثل مصر از قدیم اومدن با ترور شخصیت های برجسته که حتی ضد اسراییل مقابل اسراییل رژیم جعلی بودند ، دولتمردان همسو رو داخل برخی از کشورها روی کار آوردن . الان خیلی از مقامات دولتمردان در کشورهای منطقه کلا همسو با غرب اروپا هستند .. باید ایران هم در سیاست خیلی محتاط باشه .. به هر حال خیانتکار هم در راس قدرت در کشورهای منطقه زیاده
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ناتو هرگز جرات حمله به روسیه را ندارد اگر چنین اتفاقی بی افتد پوتین ازسلاح اتمی استفاده میکند در حال حاضر قدرت اتمی روسیه ازامریکا واروپا بیشتراست خیلی راحت میتواند پایتخت‌های این چهار کشور آمریکا و فرانسه وآلمان وانگلیس با خاک یکسان بکند پوتین هنوز سلاحهای مخفی دارد هنوز رونکرده است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها