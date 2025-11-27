وال استریت ژورنال فاش کرد: طرح محرمانه آمریکا واروپا برای جنگ با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با افشای یک سند محرمانه اعلام کرد که ۱۲ افسر آلمانی دو و نیم سال پیش طرحی محرمانه برای جنگ با روسیه تهیه کرده اند.

بر اساس این گزارش، این سند شامل جزئیاتی در مورد چگونگی انتقال تقریباً ۸۰۰ هزار سرباز آلمانی، آمریکایی و نیروهای ناتو به سمت شرق و خط مقدم در صورت تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین است.

این روزنامه به نقل از مقامات آلمانی گزارش داد که آنها انتظار دارند روسیه تا سال ۲۰۲۹ آماده و متمایل به جنگ با ناتو باشد.

این منابع مدعی شدند که حوادث جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم هوایی که اخیراً در چندین کشور اروپایی رخ داده است، ممکن است نشان دهد که مسکو در حال آماده شدن برای یک حمله احتمالی است.